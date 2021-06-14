В надежных руках: ONY разработало айдентику для «Яндекс.Услуг»

«Яндекс.Услуги» — простой и надежный сервис для решения бытовых задач: достаточно нажать одну кнопку, и проверенные специалисты качественно и в срок выполнят запрос пользователя. На рынке уже существует агрегаторы, собирающие профессионалов в одном месте, но стратегия сервиса отличается от них — он про поддержку и ответственность за сделанное.

Новая айдентика должна была это отобразить, а также вызвать доверие у пользователей и выделиться среди конкурентов, сохраняя визуальную преемственность. Креаторы ONY поделились с Sostav деталями реализации кейса.

Логотип

Первой задачей проекта стал поиск образа, который бы лег в основу концепции и отобразил новое позиционирование сервиса. Сложность заключалась в том, что в отличии, например, от узкой строительной сферы, где есть определенные понятные атрибуты (каска, молоток и т. д. ), мы искали универсальную метафору для всех услуг и профессий разом. И она нашлась — рукопожатие.

В любом труде, включая интеллектуальный, люди так или иначе задействуют руки. Ими же через рукопожатие скрепляют сделку, держат инструменты, печатают на клавиатуре и, в целом, взаимодействуют с миром. Концепт выразил сущность «Яндекс.Услуг», которые фактически стали цифровыми руками своих клиентов.

При создании иконки одним из критериев было, чтобы она органично смотрелась в ряду с другими сервисами Яндекса. Поэтому цветовую гамму подобрали с учетом палитры компании, но при этом выделили по-своему.

В паре с желтым цветом использовали активный оранжевый, а для контраста добавили черный цвет, чтобы сделать его более заметным и запоминающимся.

Визуальная система и интерфейс

Второй задачей проекта было создание визуальной системы, которая легко бы масштабировалась на различные носители: как в digital, так и в офлайне. Руки или «пятюни», как команда прозвала придуманную абстракцию, легли в основу всего фирменного стиля. Таким образом, даже если на носителе не видно логотипа, эти элементы отсылают пользователя к бренду.

«Яндекс.Услуги» — цифровой продукт, поэтому все элементы брендинга могут естественно интегрироваться в него, превратившись в элементы интерфейса. Например, анимированные руки могут стать кнопками или блоками, которые привлекают внимание пользователя.

Для вариативности макетов агентство разработало несколько подходов: zoom in/out — когда с помощью «рук» можно приблизить или отдалить изображение, а также «подержать» ими фотографию или начать пользоваться предметом.

Все это создает ощущение тепла и поддержки: «Яндекс.Услуги» придут на помощь, когда человек чувствует себя потерянным перед бытовой проблемой.

Наконец, было важно, чтобы дизайн хорошо переносился на униформу исполнителей (фартук, майка, бейсболка и т. д. ) — в итоге «пятюни» хорошо легли на разнообразный мерч.

Состав творческой группы:

«Яндекс.Услуги» (клиент):

Руководитель бренд-маркетинга — Светлана Панкратова

Арт-директор коммуникаций — Саша Воронков

Арт-директор по продукту — Даша Мартынюк

Старший дизайнер коммуникаций — Дмитрий Вершинин

Продюсер — Сергей Дубовенко

ONY (агентство):

Креативный директор — Сергей Лавриненко

Арт-директор проекта — Антон Петров

CG арт-директор — Андрей Жандаров

Бренд-дизайнеры — Евгения Зелаутдинова, Александр Шмелев, Евгений Каширин

Продюсер — Анна Шульгина