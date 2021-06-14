В надежных руках: ONY разработало айдентику для «Яндекс.Услуг»

«Яндекс.Услуги» — простой и надежный сервис для решения бытовых задач: достаточно нажать одну кнопку, и проверенные специалисты качественно и в срок выполнят запрос пользователя. На рынке уже существует агрегаторы, собирающие профессионалов в одном месте, но стратегия сервиса отличается от них — он про поддержку и ответственность за сделанное.
Новая айдентика должна была это отобразить, а также вызвать доверие у пользователей и выделиться среди конкурентов, сохраняя визуальную преемственность. Креаторы ONY поделились с Sostav деталями реализации кейса.
Логотип
Первой задачей проекта стал поиск образа, который бы лег в основу концепции и отобразил новое позиционирование сервиса. Сложность заключалась в том, что в отличии, например, от узкой строительной сферы, где есть определенные понятные атрибуты (каска, молоток
В любом труде, включая интеллектуальный, люди так или иначе задействуют руки. Ими же через рукопожатие скрепляют сделку, держат инструменты, печатают на клавиатуре и, в целом, взаимодействуют с миром. Концепт выразил сущность «Яндекс.Услуг», которые фактически стали цифровыми руками своих клиентов.
При создании иконки одним из критериев было, чтобы она органично смотрелась в ряду с другими сервисами Яндекса. Поэтому цветовую гамму подобрали с учетом палитры компании, но при этом выделили по-своему.
В паре с желтым цветом использовали активный оранжевый, а для контраста добавили черный цвет, чтобы сделать его более заметным и запоминающимся.
Визуальная система и интерфейс
Второй задачей проекта было создание визуальной системы, которая легко бы масштабировалась на различные носители: как в digital, так и в офлайне. Руки или «пятюни», как команда прозвала придуманную абстракцию, легли в основу всего фирменного стиля. Таким образом, даже если на носителе не видно логотипа, эти элементы отсылают пользователя к бренду.
«Яндекс.Услуги» — цифровой продукт, поэтому все элементы брендинга могут естественно интегрироваться в него, превратившись в элементы интерфейса. Например, анимированные руки могут стать кнопками или блоками, которые привлекают внимание пользователя.
Для вариативности макетов агентство разработало несколько подходов: zoom in/out — когда с помощью «рук» можно приблизить или отдалить изображение, а также «подержать» ими фотографию или начать пользоваться предметом.
Все это создает ощущение тепла и поддержки: «Яндекс.Услуги» придут на помощь, когда человек чувствует себя потерянным перед бытовой проблемой.
Наконец, было важно, чтобы дизайн хорошо переносился на униформу исполнителей (фартук, майка, бейсболка
Состав творческой группы:
«Яндекс.Услуги» (клиент):
Руководитель бренд-маркетинга — Светлана Панкратова
Арт-директор коммуникаций — Саша Воронков
Арт-директор по продукту — Даша Мартынюк
Старший дизайнер коммуникаций — Дмитрий Вершинин
Продюсер — Сергей Дубовенко
ONY (агентство):
Креативный директор — Сергей Лавриненко
Арт-директор проекта — Антон Петров
CG арт-директор — Андрей Жандаров
Бренд-дизайнеры — Евгения Зелаутдинова, Александр Шмелев, Евгений Каширин
Продюсер — Анна Шульгина