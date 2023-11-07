За три квартала объём продаж онлайн-торговли в России вырос на 23%

По итогам девяти месяцев этого года объём продаж электронной коммерции в России увеличился на 23% год к году, до 4,3 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля продаж российских компаний, занимающихся онлайн-коммерцией, составила 97,2% (4,1 трлн руб.). На трансграничный рынок приходится 2,8% (117 млрд руб.).

За год доля интернет-торговли в общем объёме розничных продаж выросла с 11% до 12,5%. Самыми популярными товарами у россиян в онлайне стали цифровая и бытовая техника. Её доля в общем объёме продаж составила 18,9%. Покупатели потратили на технику в интернете 812,6 млрд руб.

В список самых популярных категорий также вошли мебель и товары для дома (720 млрд руб., 16,7%), одежда и обувь (661 млрд руб., 15,3%), продукты питания (528 млрд руб., 12,2%), товары для красоты и здоровья (349 млрд руб., 8,1%).

Лидером по доле в общем объёме онлайн-продаж стала Москва (18%). В топ-3 также вошли Подмосковье (9,2%) и Санкт-Петербург (6,1%). Далее в списке следуют Краснодарский край (5,1%), Ростовская (2,9%), Свердловская (2,6%), Нижегородская (2,2%) и Самарская области (2%), а также Татарстан (1,9%) и Красноярский край (1,8%).