Половине опрошенных россиян онлайн-реклама помогает определиться с покупкой

74% опрошенных пользователей e-com-платформ и соцсетей обращают внимание на рекламу, размещенную на этих онлайн-площадках. При этом 80% из них воспринимают продвижение бизнеса в цифровой среде «положительно» или «нейтрально», а 57% участников опроса баннеры помогают сделать выбор при покупке. Об этом во время восьмого Национального Рекламного Форума рассказал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. В опросе приняли участие 10 тыс. человек.

Как отметил эксперт, чаще всего пользователи, заметившие рекламу в онлайне, кликают на объявления на классифайдах и маркетплейсах. Так ответили 48% респондентов. Кроме того, 30% опрошенных реагируют на баннеры в интернет-магазинах, а 28% — на объявления в социальных сетях.

Почти половина респондентов (49%), видящих предложения бизнеса в интернете, сделали свою последнюю покупку под влиянием рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

По словам Якова Пейсахзона, более половины участников опроса (54%) из тех, кто замечают рекламу, отметили, что объявления и баннеры на классифайдах и маркетплейсах отвечают их интересам и потребностям.

«Во многом это обусловлено работой рекомендательных алгоритмов площадок электронной коммерции, а также качественными пользовательскими данными. Например, историей покупок, просмотров страниц и добавлений в корзину», — резюмировал эксперт.

Ранее «Авито» представил новые форматы продвижения в мобильном приложении — медийный и нативный баннеры.