Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Doing Great Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2024 в 14:45

Половине опрошенных россиян онлайн-реклама помогает определиться с покупкой

Чаще всего пользователи переходят по объявлениям на классифайдах и маркетплейсах

74% опрошенных пользователей e-com-платформ и соцсетей обращают внимание на рекламу, размещенную на этих онлайн-площадках. При этом 80% из них воспринимают продвижение бизнеса в цифровой среде «положительно» или «нейтрально», а 57% участников опроса баннеры помогают сделать выбор при покупке. Об этом во время восьмого Национального Рекламного Форума рассказал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. В опросе приняли участие 10 тыс. человек.

Как отметил эксперт, чаще всего пользователи, заметившие рекламу в онлайне, кликают на объявления на классифайдах и маркетплейсах. Так ответили 48% респондентов. Кроме того, 30% опрошенных реагируют на баннеры в интернет-магазинах, а 28% — на объявления в социальных сетях.

Почти половина респондентов (49%), видящих предложения бизнеса в интернете, сделали свою последнюю покупку под влиянием рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

По словам Якова Пейсахзона, более половины участников опроса (54%) из тех, кто замечают рекламу, отметили, что объявления и баннеры на классифайдах и маркетплейсах отвечают их интересам и потребностям.

«Во многом это обусловлено работой рекомендательных алгоритмов площадок электронной коммерции, а также качественными пользовательскими данными. Например, историей покупок, просмотров страниц и добавлений в корзину», — резюмировал эксперт.

Ранее «Авито» представил новые форматы продвижения в мобильном приложении — медийный и нативный баннеры.

Avito Авито Реклама Яков Пейсахзон
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.