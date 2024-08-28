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28.08.2024 в 11:00

«Авито» добавил новые форматы рекламы в видеоленту

Теперь медийный и нативный баннеры показываются в видеоленте для продавцов и покупателей на главной странице

«Авито» представил новые форматы продвижения в мобильном приложении — медийный и нативный баннеры. Они демонстрируются в видеоленте для продавцов и покупателей на главной странице и занимают весь экран смартфона.

«Полноэкранные баннеры — самый заметный формат продвижения на площадке. Он позволяет показывать многомиллионной аудитории «Авито» товары или услуги брендов и влиять на имиджевые метрики компаний», — рассказали Sostav в компании.

Там добавили, что реклама показывается тем пользователям, которые «вероятнее заинтересуются покупкой». Для этого «умные» алгоритмы «Авито» анализируют действия аудитории на платформе, ее интересы и другие характеристики.

Баннеры в новых форматах состоят из статичного изображения, текста и кнопки с призывом к действию. В настройках можно выбрать медийный вариант отображения рекламы, чтобы показывать креатив во весь экран.

Нативный формат похож на видеообъявления пользователей, в нем текст отделен от изображения. При запуске продвижения используется модель оплаты по CPM — рекламодатели платят за 1 тыс. показов баннеров.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»:

В условиях высокой конкуренции между компаниями и дефицита рекламного инвентаря брендам особенно важны заметные форматы продвижения, которые помогут выделиться и привлечь внимание целевой аудитории. Один из инструментов, который может помочь решить эту задачу — полноэкранные баннеры.

Ранее «Авито» обновил голосового бота поддержки, сделав его «более человечным и персонализированным».

Avito классифайд новые форматы рекламы
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