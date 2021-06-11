Онлайн-кинотеатр Tvzavr прекратил свою работу

Сайт онлайн-кинотеатра Tvzavr и приложение сервиса в Smart TV перестали работать. Возможной причиной могло стать отключение компании от сетевой инфраструктуры «МегаФона» за неуплату. Оператор утверждает, что никаких отключений не производил, сообщают «Ведомости».

Онлайн-кинотеатр до 2020 года входил в число крупнейших игроков рынка. Однако в апреле 2021 года сервис требовали признать банкротом, его долги перед кредиторами превысили 100 млн рублей. Всего за 2020 и 2021 годы к Tvzavr было подано восемь исков. Как рассказывают бывшие сотрудники киносервиса, у компании также сформировалась задолженность перед персоналом. По данным Telecom Daily, доля Tvzavr на рынке онлайн-кинотеатров России постепенно снижалась: в 2019 году она составила 3% от общей выручки видеосервисов, а в первом полугодии 2020 года — 2%.

Сервис был основан в 2010 году частными инвесторами. С декабря 2019 года 99% компании Tvzavr принадлежат Руслану Кафтанатию. По словам источников «Ведомостей», он искал покупателя для компании весь 2020 год. Дальше всего продвинулись переговоры с «Триколором», но сделкой не завершились.

Актив планировали продать за 1 млрд руб., что примерно равно годовой выручке — в 2019 году онлайн-кинотеатр отчитался о 950 млн руб., большая часть пришлась на продажу рекламы, которой с 2013 года занимался селлер IMHO. С марта обслуживание всех рекламных контрактов платформы должно было перейти к Adcamp. Но компаниям не удалось достигнуть соглашения по реструктуризации технических и трудовых процессов.