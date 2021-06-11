Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.06.2021 в 06:45

Онлайн-кинотеатр Tvzavr прекратил свою работу

В апреле компанию требовали признать банкротом

Сайт онлайн-кинотеатра Tvzavr и приложение сервиса в Smart TV перестали работать. Возможной причиной могло стать отключение компании от сетевой инфраструктуры «МегаФона» за неуплату. Оператор утверждает, что никаких отключений не производил, сообщают «Ведомости».

Онлайн-кинотеатр до 2020 года входил в число крупнейших игроков рынка. Однако в апреле 2021 года сервис требовали признать банкротом, его долги перед кредиторами превысили 100 млн рублей. Всего за 2020 и 2021 годы к Tvzavr было подано восемь исков. Как рассказывают бывшие сотрудники киносервиса, у компании также сформировалась задолженность перед персоналом. По данным Telecom Daily, доля Tvzavr на рынке онлайн-кинотеатров России постепенно снижалась: в 2019 году она составила 3% от общей выручки видеосервисов, а в первом полугодии 2020 года — 2%.

Сервис был основан в 2010 году частными инвесторами. С декабря 2019 года 99% компании Tvzavr принадлежат Руслану Кафтанатию. По словам источников «Ведомостей», он искал покупателя для компании весь 2020 год. Дальше всего продвинулись переговоры с «Триколором», но сделкой не завершились.

Актив планировали продать за 1 млрд руб., что примерно равно годовой выручке — в 2019 году онлайн-кинотеатр отчитался о 950 млн руб., большая часть пришлась на продажу рекламы, которой с 2013 года занимался селлер IMHO. С марта обслуживание всех рекламных контрактов платформы должно было перейти к Adcamp. Но компаниям не удалось достигнуть соглашения по реструктуризации технических и трудовых процессов.

tvzavr онлайн-кинотеатр
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.