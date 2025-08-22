Sostav.ru

22.08.2025 в 06:50

Онлайн-аптеки продолжают наращивать аудиторию

Чаще всего на площадках покупают витамины

Онлайн-аптеки продолжают наращивать аудиторию. Так, 15% россиян рассказали, что совсем недавно начали заказывать безрецептурные препараты в интернете. Еще 23% опрошенных увеличили частоту покупок. Об этом сообщается в исследовании «Нильсен».

34% покупателей онлайн-аптек приобретали в них витамины. Среди безрецептурных препаратов они оказались наиболее популярной категорией. О покупке в интернете болеутоляющих и средств от кашля сообщили 18% и 17% респондентов соответственно.

Наиболее популярная причина перехода покупателей безрецептурных лекарств в онлайн — нежелание стоять в очереди. На втором месте — широкий ассортимент и возможность собрать все позиции в одном заказе.

Нильсен

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года российские онлайн-аптеки выполнили 21,4 млн заказов. Показатель на 5% меньше, чем месяцем ранее, однако на 24% больше, чем в июне 2024 года.

