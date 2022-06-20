Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Ассоциация Брендинговых Компаний России
Кирилл Гальченко
Дарья Мигель

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.06.2022 в 12:00

OMD OM Group проведёт серию публичных бизнес-семинаров «Актуальные инструменты в медиа»

Спикеры обсудят, как изменилась в медиасплите роль диджитал-аудио, DOOH, программатик и e-com

1

OMD OM Group и ведущие представители рекламного рынка в течение лета проведут четыре бизнес-семинара. Эксперты обсудят, как работать в новых условиях и какие медиаинструменты будут эффективны в период трансформации российского рекламного медиапространства. Встречи пройдут в Москве в конференц-зале SOK Rybakov Tower.

Запланированные события

Каждый бизнес-семинар будет посвящён одному медиаинструменту:

  • «Digital Audio — перспективы формата» — 24 июня;
  • «Возможности Digital OOH для бизнеса» — 7 июля;
  • «Programmatic в условиях импортозамещения» — 21 июля;
  • «E-com как медиаинструмент» — 5 августа.

Digital Audio в кризис — это убежище для пользователей, которые слушают контент где им угодно, переключаясь от текущих проблем. У него продолжает увеличиваться число лояльных пользователей. Аудио-реклама становится выгодной как для решения имиджевых задач, так и для узких тактических по таргетированию и поиску аудитории.

DOOH становится незаменимым атрибутом любого крупного города. Это реклама, которую нельзя заблокировать или пропустить. Она позволяет поймать аудиторию «на ходу» в актуальные временные интервалы, побуждает к поиску информации и увеличивает коммуникацию с брендом в мобайле.

В programmatic технологичность была, есть и будет основополагающим принципом, которая подразумевает гибкость, скорость реакции на происходящие изменения медиалендскейпа и проактивность. Но сейчас для programmatic как эффективного медиаинструмента на первый план выходит возможность импортозамещения всех составляющих, от технологий до инвентаря.

E-com в связи с уходом из России крупных игроков становится одной из ключевых точек входа к пользователю и эффективным медиаканалом для брендов. Платформы активно развиваются, становясь развлекательными и даже коммуникационными каналами, которые моментально конвертируют контакт в покупку.

Digital Audio — перспективы формата

Первый бизнес-семинар «Digital Audio — перспективы формата» состоится 24 июня. Модераторами встречи выступят эксперты OMD OM Group Мария Евграфова, директор по закупкам радио, и Ирина Чукурова, Digital Audio Manager. На встрече спикеры представят доклады, которые обсудят вместе с участниками мероприятия.

  • «Аудио в медиамиксе. Подходы и кейсы» — Руслан Виноградов, директор по развитию digital audio, VK;
  • «Аудитория Радио в онлайне. Новые возможности на примере сети Radio Plus» — Анастасия Меркушкина, генеральный директор, Name Digital;
  • «Примеры влияния технологий на креатив и интерактив в аудио» — Эд Рекачинский, генеральный директор, Unisound;
  • «Brandformance в музыкальном пространстве. Highlights & Cases» — Иван Хоборов, Product Director, Digitalbox
  • «Алиса — новый канал коммуникации с пользователями» — Анастасия Соболева, менеджер специальных проектов, «Яндекс».

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Партнёрский материал
OMD OM Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.