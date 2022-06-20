OMD OM Group проведёт серию публичных бизнес-семинаров «Актуальные инструменты в медиа»

OMD OM Group и ведущие представители рекламного рынка в течение лета проведут четыре бизнес-семинара. Эксперты обсудят, как работать в новых условиях и какие медиаинструменты будут эффективны в период трансформации российского рекламного медиапространства. Встречи пройдут в Москве в конференц-зале SOK Rybakov Tower.

Запланированные события

Каждый бизнес-семинар будет посвящён одному медиаинструменту:

«Digital Audio — перспективы формата» — 24 июня;

«Возможности Digital OOH для бизнеса» — 7 июля;

«Programmatic в условиях импортозамещения» — 21 июля;

«E-com как медиаинструмент» — 5 августа.

Digital Audio в кризис — это убежище для пользователей, которые слушают контент где им угодно, переключаясь от текущих проблем. У него продолжает увеличиваться число лояльных пользователей. Аудио-реклама становится выгодной как для решения имиджевых задач, так и для узких тактических по таргетированию и поиску аудитории.

DOOH становится незаменимым атрибутом любого крупного города. Это реклама, которую нельзя заблокировать или пропустить. Она позволяет поймать аудиторию «на ходу» в актуальные временные интервалы, побуждает к поиску информации и увеличивает коммуникацию с брендом в мобайле.

В programmatic технологичность была, есть и будет основополагающим принципом, которая подразумевает гибкость, скорость реакции на происходящие изменения медиалендскейпа и проактивность. Но сейчас для programmatic как эффективного медиаинструмента на первый план выходит возможность импортозамещения всех составляющих, от технологий до инвентаря.

E-com в связи с уходом из России крупных игроков становится одной из ключевых точек входа к пользователю и эффективным медиаканалом для брендов. Платформы активно развиваются, становясь развлекательными и даже коммуникационными каналами, которые моментально конвертируют контакт в покупку.

Digital Audio — перспективы формата

Первый бизнес-семинар «Digital Audio — перспективы формата» состоится 24 июня. Модераторами встречи выступят эксперты OMD OM Group Мария Евграфова, директор по закупкам радио, и Ирина Чукурова, Digital Audio Manager. На встрече спикеры представят доклады, которые обсудят вместе с участниками мероприятия.

«Аудио в медиамиксе. Подходы и кейсы» — Руслан Виноградов, директор по развитию digital audio, VK;

— Руслан Виноградов, директор по развитию digital audio, VK; «Аудитория Радио в онлайне. Новые возможности на примере сети Radio Plus» — Анастасия Меркушкина, генеральный директор, Name Digital;

— Анастасия Меркушкина, генеральный директор, Name Digital; «Примеры влияния технологий на креатив и интерактив в аудио» — Эд Рекачинский, генеральный директор, Unisound;

— Эд Рекачинский, генеральный директор, Unisound; «Brandformance в музыкальном пространстве. Highlights & Cases» — Иван Хоборов, Product Director, Digitalbox

— Иван Хоборов, Product Director, Digitalbox «Алиса — новый канал коммуникации с пользователями» — Анастасия Соболева, менеджер специальных проектов, «Яндекс».

Регистрация на мероприятие по ссылке.