Ольга Тищенко: русские делают самые крутые ивенты

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор IZMENI SOZNANIE Ольга Тищенко.
Что внутри:
Как начался путь Ольги Тищенко в ивент-индустрии, и кто из наставников повлиял на ее карьерный трек? О принципах выбора нестандартных локаций проектов и резонансе выездных конференций IZMENI SOZNANIE, охвативших мир от Непала до Венеции. Есть ли чему поучиться отечественным организаторам ивентов у иностранных коллег, и чем определяются впечатления гостей проектов IZMENI SOZNANIE? О команде проекта и главном критерии успешного мероприятия. А еще — интрига, связанная с проведением следующей конференции IZMENI SOZNANIE, и чем удивит гостей «Зимняя Digital Elka 2024».
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:23 — Первые шаги Ольги Тищенко в ивент-индустрии
2:43 — О старте карьеры в агентстве PRT
3:48 — Об агентстве PRT
4:38 — О первом проекте Ольги Тищенко
5:32 — О страхах и переживаниях
5:52 — О наставниках Ольги Тищенко
6:44 — О резонансе ивентов IZMENI SOZNANIE
8:14 — О сложностях менеджмента масштабных мероприятий
8:52 — О персональном подходе к гостям ивентов
10:09 — Неожиданная история в Венеции
12:12 — О логистике мероприятий IZMENI SOZNANIE
13:43 — О драйве ивентов IZMENI SOZNANIE
14:23 — О взаимодействии с подрядчиками
15:10 — Об уровне отечественных и зарубежных ивентов
15:18 — О внутреннем стержне Ольги Тищенко
15:32 — О команде IZMENI SOZNANIE
16:55 — О конвертации трудового опыта, полученного в IZMENI SOZNANIE
18:19 — Об отношении к неудачам
18:37 — О принципах выбора локаций IZMENI SOZNANIE
19:35 — Рекомендации для новичков ивент-индустрии
20:03 — О провалах при организации мероприятий
20:19 — Приоткрывая тайну следующего IZMENI SOZNANIE
20:56 — Почему выездные конференции IZMENI SOZNANIE проходят за рубежом?
21:47 — ТОП-3 выездных конференции IZMENI SOZNANIE
22:28 — Чем удивит гостей «Зимняя Digital Elka 2024»
23:37 — О востребованности проектов IZMENI SOZNANIE среди спонсоров
24:39 — О рутине команды IZMENI SOZNANIE
25:20 — Еще пара слов о нестандартных локациях
26:27 — Об амплитуде впечатлений гостей проектов IZMENI SOZNANIE
28:55 — О главном критерии успеха мероприятия
29:22 — О планах и амбициях
31:25 — Загадка Ольги Тищенко