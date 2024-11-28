Ольга Тищенко: русские делают самые крутые ивенты

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор IZMENI SOZNANIE Ольга Тищенко.

Что внутри:

Как начался путь Ольги Тищенко в ивент-индустрии, и кто из наставников повлиял на ее карьерный трек? О принципах выбора нестандартных локаций проектов и резонансе выездных конференций IZMENI SOZNANIE, охвативших мир от Непала до Венеции. Есть ли чему поучиться отечественным организаторам ивентов у иностранных коллег, и чем определяются впечатления гостей проектов IZMENI SOZNANIE? О команде проекта и главном критерии успешного мероприятия. А еще — интрига, связанная с проведением следующей конференции IZMENI SOZNANIE, и чем удивит гостей «Зимняя Digital Elka 2024».

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:23 — Первые шаги Ольги Тищенко в ивент-индустрии

2:43 — О старте карьеры в агентстве PRT

3:48 — Об агентстве PRT

4:38 — О первом проекте Ольги Тищенко

5:32 — О страхах и переживаниях

5:52 — О наставниках Ольги Тищенко

6:44 — О резонансе ивентов IZMENI SOZNANIE

8:14 — О сложностях менеджмента масштабных мероприятий

8:52 — О персональном подходе к гостям ивентов

10:09 — Неожиданная история в Венеции

12:12 — О логистике мероприятий IZMENI SOZNANIE

13:43 — О драйве ивентов IZMENI SOZNANIE

14:23 — О взаимодействии с подрядчиками

15:10 — Об уровне отечественных и зарубежных ивентов

15:18 — О внутреннем стержне Ольги Тищенко

15:32 — О команде IZMENI SOZNANIE

16:55 — О конвертации трудового опыта, полученного в IZMENI SOZNANIE

18:19 — Об отношении к неудачам

18:37 — О принципах выбора локаций IZMENI SOZNANIE

19:35 — Рекомендации для новичков ивент-индустрии

20:03 — О провалах при организации мероприятий

20:19 — Приоткрывая тайну следующего IZMENI SOZNANIE

20:56 — Почему выездные конференции IZMENI SOZNANIE проходят за рубежом?

21:47 — ТОП-3 выездных конференции IZMENI SOZNANIE

22:28 — Чем удивит гостей «Зимняя Digital Elka 2024»

23:37 — О востребованности проектов IZMENI SOZNANIE среди спонсоров

24:39 — О рутине команды IZMENI SOZNANIE

25:20 — Еще пара слов о нестандартных локациях

26:27 — Об амплитуде впечатлений гостей проектов IZMENI SOZNANIE

28:55 — О главном критерии успеха мероприятия

29:22 — О планах и амбициях

31:25 — Загадка Ольги Тищенко