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18+
01.11.2022 в 13:45

Олег Тиньков инициирует процедуру отзыва бренда у «Тинькофф Банка»

В кредитной организации заявили, что все права на торговый знак принадлежат ей

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Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка», — указал предприниматель.

В пресс-службе «Тинькофф Банка» в ответ на заявление его бывшего владельца сообщили ТАСС, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат только банку.

В очередном посте в запрещённой соцсети Тиньков раскритиковал нынешнее управление банком после смены владельца и предложил переименовать организацию в «Потанин банк», напомнив, что банк анонсировал ребрендинг.

Накануне Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства в знак протеста против спецоперации на Украине. Документ он опубликовал в соцсетях. Позже этот пост, по словам Тинькова, «загадочно исчез» с личной страницы.

Тиньков покинул пост главы совета директоров «Тинькофф банка» и передал свои акции в семейный траст весной 2020 года. В 2021 году он сообщил, что больше не планирует заниматься бизнесом.

В апреле «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% принадлежащих семье Тинькова акций TCS Group, контролирующей «Тинькофф Банк». В организации заявили, что откажутся от прежнего названия, поскольку банк «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».

Олег Тиньков
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