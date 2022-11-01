Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства в знак протеста против спецоперации на Украине. Соответствующий документ он опубликовал в соцсетях.

«Мне стыдно иметь этот паспорт», — написал он, добавив, что не хочет больше ассоциироваться с Россией. Кроме того, он призвал других бизнесменов последовать его примеру и бросать «свои бизнесы и гражданство» с целью ослабить российскую экономику. «Жизнь одна и она бесценна», — написал предприниматель.

При этом бизнесмен подчеркнул, что выражает любовь ко всем россиянам, выступающим против военных действий на Украине. Он добавил, что считает себя настоящим героем и патриотом России.

С 1996 года у Олега Тинькова было гражданство США, но в 2013 году он от него отказался. С осени 2019 года Тиньков борется с лейкемией. Весной 2020 года бизнесмен покинул пост главы совета директоров «Тинькофф банка» и передал свои акции в семейный траст. В 2021 году он сообщил, что не планирует больше заниматься бизнесом.

В апреле «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% принадлежащих семье Тинькова акций TCS Group, контролирующей «Тинькофф Банк». Банк заявил, что откажется от прежнего названия, поскольку «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».



Тиньков — не первый миллиардер, который отказался от российского гражданства за последние месяцы. Так, основатель Freedom Finance Тимур Турлов после 10 лет проживания в Казахстане получил там гражданство, отказавшись, от российского. Его примеру последовали Рубен Варданян, Юрий Мильнер и Николай Сторонский.