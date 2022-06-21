Разрыв производственных цепочек и возможности импортозамещения: фэшн в новой реальности

21 июня заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров выступил на пленарной сессии «Московской недели моды» с предложением вернуться к базовому понятию лёгкой промышленности. Участники заседания обсудили возможности импортозамещения в фэшн-индустрии новой реальности — корреспондент Sostav отметил главные тезисы встречи.



Кроме Бочарова, в дискусии «Кому на Руси шить хорошо» приняли участие Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Белгородский, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс» e-com и фудтех Дмитрий Русаков, председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, основатель бренда Chapurin Игорь Чапурин, а также основательница бренда Lesyanebo Олеся Шиповская.

Как отметили спикеры, модная индустрия столкнулась с разрывом производственных цепочек — перед игроками рынка сейчас стоят задачи сохранения поставок качественных тканей и фурнитуры, продвижения молодых и небольших брендов, популяризации рабочих специальностей, а также удовлетворения потребительского спроса.



Олег Бочаров назвал в числе ключевых проблем отрасли несогласованность её участников. Кроме того, замминистра отметил, что в индустрии нет единого информационного пространства, благодаря которому государство могло бы определить запрос её участников, и призвал к консолидации.

При этом Бочаров считает, что нужно определить смысл, который вкладывается в привычные понятия, чтобы организовать системную помощь участникам рынка: «О какой отрасли мы говорим — это лёгкая промышленность в классическом понимании или креативная индустрия?». Также чиновник выразил уверенность, что Минпромторг России должен вернуться к базовому понятию лёгкой промышленности, а во главу угла поставить бизнес-принципы.

Например, помимо шоурумов, он предложил создавать в Москве точки, где дизайнеры могли бы получить консультации, а также расходники, фурнитуру и ткани. На пленарной сессии Бочаров сказал, что фабрики нуждаются в реверс-инжиниринге и заверил, что ресурсы для этого есть: инженеров и металла достаточно. Он также отметил успехи российской фэшн-индустрии в финишинге и принтинге.

В это время на фоне ухода глобальных фэшн-брендов Российский совет торговых центров (РСТЦ) продолжает активные поиски и переговоры с представителями компаний из восточных стран.