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18+
19.06.2022 в 10:50

Mango окончательно уходит из России

Компания продаст бизнес франчайзинговым партнёрам

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Испанский бренд одежды Mango окончательно уходит с российского рынка. Компания продаст бизнес в России франчайзинговым партнёрам. Об этом сообщило издание El País со ссылкой на заявление компании.

«Mango прекратит работу в России. Компания достигла соглашения с несколькими франчайзинговыми партнёрами о передачи им своего бизнеса», — пишет издание. Новым владельцам передадут 55 магазинов, а 800 рабочих мест для сотрудников будут сохранены.

Ранее Mango объявила о временной приостановке деятельности в России, объяснив решение трудностями с поставками.

В связи с ситуацией на Украине многие иностранные компании, включая продавцов одежды, приостановили работу на российском рынке или полностью ушли из страны. В частности, остановлены продажи магазинов Inditex (Zara, Berchka, Massimo Dutti, Pull&Bear), H&M, LPP (Reserved, Sensay, Cropp) и других.

Также фэшн-ритейлер Marks & Spencer решил полностью уйти с российского рынка. Убытки от выхода из локального бизнеса компания оценила в £31 млн ($38,9 млн).

Мария Полищук
Mango
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