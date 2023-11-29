Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICU
19agency84
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.11.2023 в 06:50

Okko судится с «Телеспортом» из-за трансляций Евро-2024

Видеосервис обвиняет оператора спортивных прав в нарушении договора «в одностороннем порядке»

Онлайн-кинотеатр Okko подал в суд на «Телеспорт». Видеосервис обвиняет оператора спортивных прав в нарушении договора по предоставлению сигнала трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Okko.

Дело в том, что ещё в начале сентября Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже прав на отбор Евро-2024. В компании уверяют, что эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных были куплены онлайн-кинотеатром ещё в июле 2021 года. Они действуют вплоть до 2028 года, а полная стоимость прав за все шесть лет оплачена авансом.

Однако несмотря на то, что контракт Okko и «Телеспорта» подразумевал именно эксклюзив, с начала сентября трансляции отбора велись в прямом эфире принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» канала «Матч ТВ». Права на показ были также приобретены холдингом у «Телеспорт».

Более того, «Телеспорт» в нарушение действующего договора в одностороннем порядке прекратил предоставлять Okko сигнал трансляций матчей Евро-2024. «Несмотря на попытки внесудебного урегулирования спорной ситуации со стороны Okko, сигнал так и не был предоставлен, — отметил собеседник издания. — В результате Okko вынужден был обратиться в суд для защиты нарушенного права».

Телеспорт okko Евро-2024
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.