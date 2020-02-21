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18+
21.02.2020 в 15:40

Ограбление банка с помощью титановой рыбы. LEGO представил блокбастер по сценарию детей

Компания рекламирует свой новый полицейский набор

Instagram

Компания LEGO представила новый рекламный ролик, в котором дети рассказывают о том, каким они представляют себе идеальный полицейский блокбастер. Видео появилось в Instagram бренда.

В ролике работник бренда записывает фантастические идеи для фильма, слушая детей, которые играют в новый полицейский набор и представляют себе ограбление банка и полицейского, идущего по следу преступников. Оказывается, что нарушителей закона двое, и это девушки, которые передвигаются на огромной машине, способной проламывать стены без ущерба для себя.

Главный герой истории — полицейский, который не боится полетов, погонь и взрывов, но имеет свою маленькую слабость — у него аллергия на рыбу. Этим и пользуются злоумышленницы, которые кидают в полицейского гранату, выполненную в виде титановой рыбы, но герою удается уцелеть и поймать преступниц с помощью вовремя брошенного под колеса их автомобиля леденца. В конце все неожиданно превращается в мюзикл с песнями и танцами.

Недавно в рамках глобальной кампании «LEGO. Rebuild the world. Построй свой мир» компания LEGO, агентство и сервис «Яндекс.Маркет» запустили проект, транслирующий идею того, что из деталей LEGO можно построить целый мир, не ограничиваясь инструкцией.

Lego
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