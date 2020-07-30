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30.07.2020 в 13:40

«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр

Он позволит настраивать таргетинг, важный именно для сферы геймдева, говорят в ОК

Соцсеть «Одноклассники» запустила рекламный кабинет специально для продвижения игр. Об этом Sostav рассказали в компании.

Разработчики смогут привлечь новую аудиторию напрямую через ОК, при этом запуск продвижения «интуитивно понятен и не требует специальных знаний», обещают представители соцсети.

Новый кабинет позволит рекламодателям настраивать таргетинг, важный именно для сферы геймдева, подчеркивают в «Одноклассниках». Например, можно исключить аудиторию игры, которая продвигается, и таргетироваться на игроков конкурентов. Или выбирать из категорий тех, кто уже ранее совершал платежи и тех, кто никогда не вносил средства. Также в кабинете есть привычные настройки по полу и возрасту и устройствам для показа.

Сейчас в «Одноклассниках» предлагают два формата для запуска рекламной кампании игр: изображение или видео с кнопкой «Играть». Для начала продвижения рекламодателю нужно нажать на кнопку «Продвинуть» на странице игры, оформить объявление и перейти к настройкам таргетинга в рекламном кабинете соцсети.

Алексей Кашеваров, директор по развитию бизнеса, «Одноклассники»:

Мы давно хотели дать разработчикам возможность самостоятельно продвигать свои игры в ОК, чтобы можно было найти свою аудиторию. Главной задачей при разработке рекламного кабинета для игр мы ставили создание простого и интуитивно понятного интерфейса. Сейчас все это реализовано, и геймдеву не нужно изучать тонкости performance-маркетинга, чтобы стать популярными среди играющей аудитории «Одноклассников».

Одноклассники
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