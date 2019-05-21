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21.05.2019 в 15:45

«Одноклассники» стали официальной соцсетью ВДНХ

Соцсеть получила это право первой среди прочих

Insideok

Социальная сеть «Одноклассники» стала официальной онлайн-площадкой главной выставки страны, сообщается в официальном блоге соцсети. Сайт будет транслировать события комплекса к 80-летию ВДНХ, а также запустит маски дополненной реальности, которые можно будет использовать в стриминговом приложении ОК Live.

В 2018 году ВДНХ посетили около 30 млн человек, а благодаря ОК она сможет привлечь внимание миллионов зрителей со всего мира. В прямых эфирах будут показаны: международный фестиваль искусств «Вдохновение», запуск в космос спутника, брендированного символикой ВДНХ, открытие Зеленого театра — главной концертной площадки ВДНХ с многолетней историей.

Пользователи ОК так что будут доступны онлайн-гиды, которые были созданы по мотивам экспозиций ВДНХ. Там можно будет посмотреть выставку к 80-летию комплекса и «погулять» по недавно открывшемуся центру «Космонавтика и авиация» в историческом павильоне «Космос» вместе с известными космонавтами.

Ранее «Одноклассники» завершили проект #культурнаявесна прямыми трансляциями с «Ночи музеев».

Одноклассники ВДНХ
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