Доля затрат на цифровую наружную рекламу в общем объеме вложений в OOH достигла 67%

Диджитал-сегмент остается драйвером российского рынка наружной рекламы. Доля затрат на цифровую наружную рекламу за девять месяцев 2024 года составила 67%. Таковы данные компании ADMETRIX , обзор ООН-рынка был представлен во время восьмого Национального рекламного форума.

Согласно исследованию, прирост расходов на DOOH-продвижение за январь-сентябрь текущего года достигает 96% год к году, а совокупные бюджеты компаний на размещение наружной рекламы на классических и диджитальных поверхностях выросли на 58% в годовом выражении.

Наибольший прирост затрат рекламодателей на цифровую наружную рекламу аналитики зафиксировали в Туле, Санкт-Петербурге и Москве.

По состоянию на сентябрь 2024-го количество рекламных конструкций сократилось незначительно — на 1% год к году. При этом, как отметили в Admetrix, динамика по городам «заметно различается».

В топ-5 городов по приросту количества конструкций попали Красноярск, Магнитогорск, Тюмень, Тула и Уфа. Активнее всего их число сокращается в Тольятти, Пскове, Екатеринбурге, Барнауле и Иркутске.

На Москву и Санкт-Петербург приходится 28% рекламных конструкций по состоянию на сентябрь.

Количество поверхностей за тот же период выросло на 15%. Это связано с активной цифровизацией: статичные конструкции заменяют на диджитальные, пояснили в Admetrix. В пятерку лучших городов по приросту поверхностей вошли Тула, Москва, Магнитогорск, Астрахань и Ижевск.

За первые девять месяцев в первой пятерке товарных категорий по доле затрат выделяются интернет-ресурсы и услуги, недвижимость и строительство, финансовые услуги и банки, туризм и развлечения, а также оптовая и розничная торговля. На эти категории приходится 66% всех вложений рекламодателей в наружную рекламу.

По данным Admetrix, крупнейшим рекламодателем в OOH-сегменте в 2024 году стал «Сбер». Доля компании составляет 8,5% от всех затрат на наружную рекламу. В топ-3 также вошли «Яндекс» (с долей 4,3%) и Ozon (3,4%).

В январе-сентябре 2024 года бюджет «Сбера» был распределен на 28 продуктов, среди которых — «Интернет-супермаркеты», «Маркетплейсы», «Аптеки» и другие.

«Яндекс» за исследуемый период рекламировал 19 продуктов, в их числе — «Онлайн-продажа туристических услуг», «Web-сайт», «Интернет-супермаркеты».

Как подсчитали аналитики Admetrix, на пять крупнейших продавцов наружной рекламы, среди которых Russ, медиагруппа «РИМ», «Дизайнмастер», «Дрим» и Perspektiva, приходится 63,3% рекламных поверхностей.