Объявлен состав жюри для специальной номинации «Год семьи»

В сентябре 2024 года стартовал новый сезон Национальной премии «Наш вклад», в рамках которого АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) учредили специальную номинацию «Год семьи». Впервые в премии принимают участие представители сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы, чьи проекты основываются на семейных ценностях. Оценивать работы будет экспертное жюри из ведущих представителей индустрии. Состав комиссии опубликован на сайте премии.

Григорий Новиков, директор по развитию, главный стратег АНО «Национальные приоритеты» В контексте разработки «Стандарта рекламы» для всей индустрии важно увидеть, насколько справедлив тезис о том, что реклама, которая опирается на национальные цели развития и ценности россиян — в частности, семейные — не только полезна для общества, но и эффективна для решения задач брендов и достижения их коммерческих целей.

Бренды и агентства могут подать свои рекламные кампании и специальные проекты, затрагивающие такие темы как материнство, отцовство, детство, многодетность, забота

о старшем поколении и другие направления, объединенные общей идеей: «Семья — это точка опоры и источник счастья».

Заявки на участие в специальной номинации «Год семьи» принимаются до 28 декабря 2024 года на официальном сайте премии — НашВклад.рф.

Максим Пономарев, креативный директор, сооснователь Friends Moscow и mads: Когда реклама говорит с аудиторией на понятном языке, использует ценности людей

для привлечения их внимания и правильным образом вовлекает их в коммуникацию, только тогда бренды имеют шансы стать lovemarks: теми маркерами, которые помогают людям ориентироваться в мире, вдохновляют их на действия и меняют их точку зрения на определенные вещи.

Управляющий креативный директор Grape Марьям Ахунова считает, что создание образа семьи в российской рекламе всегда требовало особого подхода: «Термин «майонезная реклама» возник именно благодаря «майонезной семье» — стерильной в своей белокурой улыбчивой идеальности ячейке общества, чаще всего состоящей из 4 человек. В последние годы и маркетологи, и режиссёры стремятся сделать образ российской семьи более реалистичным. Ведь только семье, похожей на настоящую, можно по-настоящему сопереживать. Однако важно, чтобы работа велась не только косметическая, но и глубинная. Ни один бренд не может стать народно любимым, не внося реальный вклад в жизнь своей аудитории. Именно поэтому мы наблюдаем всё больше кампаний и компаний, которые не просто используют в рекламе образ семьи, но и стремятся улучшить качество жизни своих клиентов», — уверена Марьям Ахунова.

Александр Алексеев, президент Клуба арт-директоров России (ADCR): Образ семьи — один из самых часто используемых в коммуникации, потому что визуализирует бесспорную ценность самых платежеспособных и активных пользователей. В известном смысле, бренды и НКО конкурируют за самый заметный и самый уместный образ семьи. Именно такие среди участников специальной номинации премии, а победит, разумеется, лучшее сочетание заметности и уместности.

Заявки в рамках специальной номинации «Год семьи» будут оценивать:

Алексеев Александр, президент Клуба арт-директоров России (ADCR).

Ахунова Марьям, управляющий креативный директор Grape.

Воронков Андрей, заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ».

Глазова Лилия, генеральный директор исследовательской компании PR News, сопредседатель Комитета по связям с общественностью АКАР.

Кирикчи Игорь, генеральный директор BBDO Moscow.

Мельников Антон, исполнительный креативный директор emg.

Мокина Мария, заместитель исполнительного директора ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров», член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Новиков Григорий, директор по развитию, главный стратег АНО «Национальные приоритеты».

Пономарев Максим, креативный директор, сооснователь Friends Moscow и mads.

Решетова Елена, первый вице-президент АКАР.

Тополева-Солдунова Елена, директор АНО «Агентство социальной информации», председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ

Туманов Олег, исполнительный креативный директор GG.

Харитонова Руслана, креативный директор АНО «Национальные приоритеты».

Победители и финалисты Национальной премии «Наш вклад» во всех номинациях

будут объявлены весной 2025 года.

Национальная премия «Наш вклад» — первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию задач национальных проектов. Свои социальные инициативы на Премию могут представить следующие категории участников: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Каждый сезон премии объявляется дополнительная номинация по наиболее актуальному направлению текущего года. Всем финалистам премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России».