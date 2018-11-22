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Объявлен аукцион на размещение наружной рекламы в Новой Москве

22.11.2018 в 08:40

С победителями торгов будут заключены 10-летние контракты

Depositphotos

Столичный департамент СМИ и рекламы объявил открытый аукцион на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на Киевском, Калужском и Боровском шоссе в Новой Москве.

Щиты будут разыграны тремя лотами, каждый из который предусматривает установку около 100 конструкций большого (щиты 6×3) и сверхбольшого (щиты 15×3 или 12×4) формата. По сравнению с прошлыми годами конструкций станет меньше в 2,5 раза, это связано с техническим изменением рекламных носителей.

С победителями торгов будут заключены 10-летние договоры, ежегодные платежи в московский бюджет от реализации договоров составят порядка 300 млн. руб. Стартовая цена лота № 1 (92 конструкции) составляет более 1,044 млрд руб., лота № 2 (95 конструкций) — более 1,072 млрд руб., лота № 3 (95 конструкций) — более 1,1 млрд руб. Размер обеспечения заявки — 15% от стартовой цены.

Цены сформированы с учетом торгов, проведенных в Красногорском и Одинцовском муниципальных районах Московской области. Формула расчёта также включает территориальный коэффициент — стоимость рекламного места тем ниже, чем дальше оно располагается от МКАД и основных магистралей.

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