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Газгольдеры, слои эффективности
и линия горизонта
Агентству Getbrand в этом году исполнилось 14 лет. За это время оно разработало свыше 2000 брендов, многие их которых вошли в рейтинг Forbes. Упаковки Epica, «Село Зеленое», «Псыж», «Данар», а также Globus и «Easy Смузи» повлияли на дизайн целых категорий товаров. Sostav побывал в офисе компании и узнал, в какой обстановочке создаются упаковки популярных продуктов и почему крайне важно постоянно благодарить сотрудников.

Поход на работу

Офис Getbrand располагается в бизнес-центре «Арма». Он окружён небольшими музеями, мастерскими и кафе. Эти здания появились в 1870-х. Тогда они принадлежали Московскому газовому заводу, который освещал улицы города. Его основали по заказу Распорядительной думы предприниматель из Голландии Арманд Букье и инженер из Англии Невилл Гольдсмит. Проектированием газгольдеров руководил знаменитый архитектор того времени Рудольф Бернгард, приверженец «кирпичного стиля».

Десятилетиями предприятие обладало первостепенной значимостью для государства, выпускало нефтепродукты, горелки и даже гранаты. В 1947 году завод получил орден Трудового Красного Знамени. Впоследствии оно превратилось в один из главных творческих центров Москвы, где собираются музыканты, дизайнеры, блогеры, а по пятницам приезжают фотографироваться молодожёны.

В двухтысячных промзона была реконструирована: кирпичные стены починили и покрыли консервирующим раствором, окна и двери заменили на новые в металлических рамах, заводские трубы и вентили выкрасили в оранжевый цвет. Теперь ломбардские арки, глубокие ниши, декоративные карнизы дополняются стеклянными надстройками и фонарями хай-тек.
Брендинговое агентство Getbrand находится на шестом этаже одного из четырёх сохранившихся газгольдеров. Из яркого лофта открывается панорамный вид на Останкинскую телебашню, сталинские высотки на Красных Воротах и у трёх вокзалов, а также на саму «Арму». Из-за него-то как раз и было выбрано это место. «Творческим людям нужно видеть горизонт», — объясняет Андрей Горнов, генеральный директор компании.
Мне важна была атмосфера. Сотрудников ещё по дороге к офису встречает интересная архитектура. Во время онлайн-переговоров клиенты видят за окнами исторические здания и спрашивают: «А вы где находитесь? Такое ощущение, что в Роттердаме». Мы говорим: «Нет, в Москве есть такое место».

Здесь неподалеку офис Басты. Иногда он с известными артистами даёт незапланированные концерты или снимает клипы.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand
Здесь хорошо не только летом, но и зимой, когда горит много огней, и по-новогоднему мигают наряженные ёлочки, создавая праздничное настроение.
Я помню, когда я шла сюда на собеседование, был декабрь, сумерки. Здесь всё так светилось красиво, как будто попала в сказку. Первая мысль: я хочу здесь работать.
Анастасия Гришанина
стратег
Сам офис небольшой, в нём работает около 20 человек. Из-за высокого потолка и панорамных окон место выглядит просторным и в то же время уютным. Возле стен расположены стеллажи с книгами и, кончено же, упаковками разных расцветок и форм, которые агентство разрабатывало для своих клиентов.
Немножко путанные адреса у «Армы», но в целом территория вдохновляющая. Если выходишь из привычных спальных офисов, то попадаешь в миниатюрную Европу. Ещё тут удобное расположение: можно быстро добираться до мест, которые интересны. Хочешь — в центр пешком иди, хочешь — «Винзавод», «Арт-плей». Есть куда сходить после работы.
Алина Долгова
руководитель стратегического отдела

Свои методы

Упаковки в Getbrand буквально повсюду: в опенспейсе, переговорной, на мини-кухне. С ними ходят по всему офису и постоянно обсуждают. А там, где нет упаковок, встречаются их макеты.
Андрей Горнов вместе с сотрудниками разобрал дизайн на множество составляющих. Поначалу это был внутренний инструмент, теперь «Методом Getbrand» делятся на конференциях и в вузах.
В арсенале креаторов разработанная Андреем Горновым методика «Три слоя эффективности» для оценки разработки коммерчески успешного дизайна упаковки:
  • визуальный — отвечает за заметность дизайна на полке среди конкурентов, за лёгкость восприятия и запоминаемость;
  • контекстный — доносит ценностное предложение продукта, раскрывает его пользу и категорию;
  • конверсионный — помогает потребителю получить ответ, зачем он должен купить этот продукт, какие эмоциональные и рациональные выгоды он получит.
Каждый слой оценивают по 28 параметрам, выставляя баллы. Система помогает агентству определить, что нужно исправить, чтобы дизайн упаковки увеличивал частотность покупок и уходимость продукта с полок.

Рабочее пространство

В основной зоне офиса три ряда столов. Ближе всего к входу сидят менеджеры по продажам, после них располагаются дизайнеры и стратеги. Когда сотрудники рядом друг с другом, возникает командный дух, уверен гендиректор компании.
В опенспейсе возникает общность. Творческая группа должна видеть, как продаётся проект. Какой это труд, как люди разговаривают с клиентом и встречаются с ним. Это важно понимать, чтобы знать о своей ответственности и выполнять работу по высоким стандартам. Ведь если клиент пришёл сюда, он должен получить услугу, которую ему обещали. Творческая работа не может подвести отдел продаж, который сделал многое для того, чтобы клиент в нас поверил.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand

Появление дизайнеров из регионов

Несмотря на командно-ориентированный подход, пандемия сделала свое дело. Многие перешли на удаленку, к тому же ряды дизайнеров пополнились новыми специалистами из регионов. Для них были предусмотрены такие же KPI и выплаты, как у сотрудников из Москвы, и после снятия ограничений от них не требуется менять место жительства.
Надо понимать, что люди могут не ломать свои привычки, связи, жизненный уклад. Переехать в другой город — это стресс. Его не каждый может пройти. Но, несмотря на расстояние, мы с ними очень близки, тесно общаемся и это очень ценим.

Некоторые пришли к нам после прочтения книги, чтобы внедрить в практику знания, которые они получили. И мы можем дать им обучение и профессиональное развитие: из дизайнера в арт-директора, а затем и в креативного директора. Когда человек видит свой собственный рост — это очень важно.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand
Удалённых сотрудников из регионов регулярно приглашают на корпоративы. Те, кто не может приехать, присоединяются по видеосвязи и чокаются бокалами онлайн. Кроме того, Getbrand всегда указывает на своём сайте участников проектов. Людям важно проявлять себя, считает генеральный директор компании.

Шаг за шагом

Напротив входа видна лестница, ведущая на второй этаж. Там находится переговорная и по совместительству кабинет гендиректора. В середине комнаты установлен деревянный стол. На нём также можно увидеть упаковки, а ещё благодарственные письма клиентов, которые в Getbrand ценят и помещают в рамки.
Благодарность клиентов для нас важнее, чем те награды, которые мы получали на фестивалях. Хотя они тоже интересны. Просто здесь ты видишь благодарность конкретного коллектива, который чего-то добился с нашими упаковками.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand
К благодарности в компании особое отношение — это одна из основных ценностей Getbrand. Здесь принято хвалить сотрудников за каждый шаг. «Без этого не стать арт-директором, да и теряется вовлечённость», — объясняют специалисты.
Я никогда не буду терпеть хамство как внутри компании между сотрудниками, так и со стороны клиентов в отношении моей команды. Иначе постоянное хамство будет накапливать обиды и снежным комом снесёт все результаты работы. Специалисты должны чувствовать, что они защищены, а клиенты понимать, что приходят работать с экспертами.

Мы любим наших клиентов. Все, что здесь стоит, сделано по любви.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand
На наших воркшопах мы создаем позиционирование компаниям совместно с командой клиента, потому что настоящие бренды рождаются внутри компаний. Мы становимся помощниками для наших клиентов и помогаем им пройти этот увлекательный путь самим.

В нашу команду приходят люди с разным уровнем знаний и могут поднять скиллы. К примеру, для стратега сделать аудит с точки зрения цифр — это очень круто и совсем другая компетенция.

Моя задача — создать атмосферу для людей, в которой им комфортно. Где они могут видеть своё развитие как экспертов и быть замотивироваными.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand
В компании отмечают, что экономические и политические изменения приняли спокойно. По словам сотрудников, ощущение стабильности поддерживали планомерная работа и белая зарплата, которая выплачивается вовремя.
Всё прошло довольно мягко, понимающе. Не было страхов, что мы резко лишимся работы, либо нам урежут зарплату. В этом плане было спокойно, надежно.
Анастасия Гришанина
стратег
Здесь все очень дружелюбные. Я, когда устраивалась, очень переживала по поводу коллектива, потому что это первая моя работа. Но здесь ты чувствуешь себя как в семье. Ни разу за все это время не встречала какого-то негатива или токсичности. Мы даже обсуждение проектов называем семейным советом. Так пошло из-за одинакового отчества у креативного директора и руководителя стратегического отдела.
Алина Долгова
руководитель стратегического отдела
Сегодня 80% заказов компании стоят на полках: это продукты питания, бытовая химия и другие потребительские товары. Остальные 20 % — это заказы фирменного стиля и корпоративной идентификации. В планах компании — расширить штат сотрудников, чтобы уравнять данное соотношение.
Мы прошли через многое. У кого-то болели дети, кто-то терял близких. Мы всегда оказывались рядом, подставляли плечо. Мы пришли на этот рынок, когда уже были успешные агентства, а сейчас Getbrand вписан золотыми буквами в историю российского брендинга. И это не только моя заслуга. Люди, которые здесь работают, помогали создавать этот бренд. И дальше мы будем работать также честно.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand
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