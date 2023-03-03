Офис Getbrand располагается в бизнес-центре «Арма». Он окружён небольшими музеями, мастерскими и кафе. Эти здания появились в 1870-х. Тогда они принадлежали Московскому газовому заводу, который освещал улицы города. Его основали по заказу Распорядительной думы предприниматель из Голландии Арманд Букье и инженер из Англии Невилл Гольдсмит. Проектированием газгольдеров руководил знаменитый архитектор того времени Рудольф Бернгард, приверженец «кирпичного стиля».
Десятилетиями предприятие обладало первостепенной значимостью для государства, выпускало нефтепродукты, горелки и даже гранаты. В 1947 году завод получил орден Трудового Красного Знамени. Впоследствии оно превратилось в один из главных творческих центров Москвы, где собираются музыканты, дизайнеры, блогеры, а по пятницам приезжают фотографироваться молодожёны.
В двухтысячных промзона была реконструирована: кирпичные стены починили и покрыли консервирующим раствором, окна и двери заменили на новые в металлических рамах, заводские трубы и вентили выкрасили в оранжевый цвет. Теперь ломбардские арки, глубокие ниши, декоративные карнизы дополняются стеклянными надстройками и фонарями хай-тек.