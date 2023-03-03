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Надо понимать, что люди могут не ломать свои привычки, связи, жизненный уклад. Переехать в другой город — это стресс. Его не каждый может пройти. Но, несмотря на расстояние, мы с ними очень близки, тесно общаемся и это очень ценим.



Некоторые пришли к нам после прочтения книги, чтобы внедрить в практику знания, которые они получили. И мы можем дать им обучение и профессиональное развитие: из дизайнера в арт-директора, а затем и в креативного директора. Когда человек видит свой собственный рост — это очень важно.

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Андрей Горнов

генеральный директор Getbrand