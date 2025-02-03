Число салонов красоты по всей России выросло на 15,7%

К началу января 2025 года количество салонов красоты в России составило 76,1 тыс., что на 15,7% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года. Таковы подсчеты сервиса «Яндекс Карты», их приводит «Коммерсантъ».

Наиболее заметный рост числа таких точек аналитики зафиксировали в городах-миллионниках. В Самаре количество салонов красоты увеличилось на 32,6% год к году (до 813 точек), в Перми — на 31,4% (до 741), а в Краснодаре — на 27,5%, достигнув почти 2 тыс.

В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 12,2% (до 9,2 тыс.) и 16,2% (до 4,1 тыс.) соответственно. В общей сложности на долю всех 16 городов-миллионников приходится 35% салонов красоты в стране.

Причины увеличения числа салонов красоты и роста интереса к бьюти-услугам — восстановление спроса после экономических кризисов и повышение доступности таких услуг. По подсчетам аналитиков «Платформы ОФД», в 2024 году посещаемость бьюти-заведений по всей России выросла на 14%, а средний чек увеличился на 10%, достигнув 1,8 тыс. руб. Эксперты компании отмечают, что бьюти-индустрия стала важным драйвером роста сферы услуг.

В 2024 году заметно увеличилось количество частных мастеров, работающих в отдельных кабинетах и коворкингах. По данным основателя сети салонов «Персона» Игоря Стоянова, таких специалистов стало больше на 28% год к году — 9,3 тыс. Количество сетевых салонов выросло на 22% (до 11,1 тыс.), а малых моносалонов — на 17% (до 15,7 тыс.).

Мастера все чаще уходят из традиционных салонов, регистрируясь как самозанятые или ИП, что подтверждается и растущим числом специалистов, работающих на дому, добавляет президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова.