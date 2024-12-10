Оборот рынка e-grocery вырос на 27%

Средний чек в сегменте доставки продовольственных товаров в октябре увеличился на 11% год к году, а оборот всего рынка — на 27%. По итогам 2024 года общая выручка операторов e-grocery достигнет 1,28 трлн руб., что на 39% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов «Т-Касса» и T-Data (входят в «Т-Банк»).

Средний чек в сегменте e-grocery составил 1,16 тыс. руб., что на 11% больше год к году. 58% заказов совершаются в регионах, в то время как на Москву и Подмосковье приходится 31%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 11%.

В «Infoline-Аналитике» отмечают, что среди операторов доставки самый заметный рост показывает «Самокат», чей оборот по итогам трех кварталов этого года увеличился на 70% год к году, до 182,7 млрд руб. Рыночная доля «Самоката» в сегменте e-grocery за этот период составила 17%. Следом идут сервисы доставки «Пятерочки» и «Перекрестка».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что дальнейшему росту рынка препятствует дефицит курьеров и необходимость увеличивать затраты на продвижение услуги.

По данным Data Insight, весь рынок e-commerce по итогам 2024 года в России вырастет на 36% и достигнет 10,7 трлн руб.