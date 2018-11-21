Обновление поиска Яндекса кардинально повлияет на трафик сайтов: мнения экспертов

В понедельник, 19 ноября, Яндекс объявил о масштабном обновлении своего поиска — алгоритме «Андромеда», содержащем больше тысячи улучшений. Главные из них — больше быстрых ответов прямо в поисковой выдаче, которые сразу решают задачу пользователя, помощь в выборе источников (метки популярности сайтов) и возможность сохранять свои находки (коллекции). Яндекс также изменил подход к ранжированию сайтов: теперь их качество еще существеннее влияет на позиции в выдаче. Sostav спросил у экспертов интернет-маркетинга, как обновления отразятся на трафике сайтов и их продвижении в поиске (SEO).

Быстрые ответы

Яндекс давно умеет отвечать на вопросы прямо в результатах поиска. Быстрые ответы стали разнообразнее. Теперь с их помощью можно узнать не только факт, но и где поесть, чем известна та или иная знаменитость, о чём пишут медиа и что происходит в хоккее или футболе.

Алексей Бузин, генеральный директор СЕО-Импульс : Обновленный алгоритм «Быстрых ответов», как и все последние изменения в Яндексе, нацелен, с одной стороны, на то, чтобы дать пользователю максимально быстро ответ на его вопрос, а с другой стороны, как я подозреваю, на то, чтобы замкнуть пользователя поиска на самом Яндексе и не переключать его на сайты, дающие ответы. К примеру, когда-то давно человек набирал подобный запрос «новогодние праздники 2019 как отдыхаем» и получал выборку из сайтов, отвечающих на данный запрос, переходил на них и получал там нужную ему информацию. А владельцы данных инфосайтов получали трафик на свой сайт, возможно, потом конвертировали его в клик по какому-либо рекламному блоку на их сайте. Сейчас же ситуация совсем другая, например, вот так выглядит выдача Яндекса по данному запросу и вряд ли кто-то полезет дальше на сайты — и так вся информация перед глазами. А владельцы сайтов не дополучат переход этого пользователя к себе на сайт. Упущенная выгода получается для владельца сайта, а для обычного пользователя Поиска информация в таком виде удобно представлена и не надо делать лишних кликов.

Качество сайта

Яндекс предъявляет все более жесткие требования к качеству сайтов. Согласно новому алгоритму, выше будут отображаться сайты, у которых более 1,5 млн успешных сессий в день.

Алексей Бузин, генеральный директор СЕО-Импульс: На коммерческих сайтах мы изменений не наблюдаем после введения параметра ИКС для сайтов вместо ТИЦ. Видим, что ИКС выше у тех сайтов, где больше трафик, а также, где много возвратов на сайт. Конечно не могу не заметить: те сайты, где ежедневный бюджет на рекламу в Яндекс.Директе достаточно высокий, имеют самый большой ИКС из нашей выборки. Тут связь сразу заметна. Причём влияет именно количество переходов: чем больше переходов на сайт из рекламы, пусть даже и по микро-низкочастотным запросам, тем выше показатель ИКС для сайта. По нашим наблюдениям, доходило до абсурдного. У сайта была серьезная проблема со скоростью загрузки, он грузился по 40−50 секунд из-за неоптимизированных скриптов, больших изображений, в то же время на него было очень много переходов из Директа. Пользоваться сайтом было невозможно из-за его ужасной скорости, однако показатель ИКС был около 200. Вот и вопрос: так ли важно качество сайта, чтобы получить высокий ИКС, или количество переходов из Директа важнее?

Выбор источников

Чтобы люди видели в результатах поиска сайты, которые лучше всего решат их задачу, Яндекс обновил формулу ранжирования. Она стала в большей степени учитывать качество ресурса: насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама. Кроме того, в результатах поиска появились метки, которые помогают выбрать сайт. Самые посещаемые ресурсы теперь отмечены значком «Популярный сайт», а сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности посетителей — значком «Выбор пользователей».

Селдушев Михаил, Head of SEO Nectarin : Снова произошло увеличение влияния нейросетей на оценку релевантности документа запросу пользователя, мне кажется, после «Королева» и «Палеха» никого это удивлять уже не должно. По словам Яндекса, в обновлении реализованы более тысячи улучшений и основной акцент сделан на быстрых ответах, помощи в выборе источников и возможности сохранять свои находки. «Андромеда» — это, безусловно, новый этап развития не только для поиска, но и для SEO-индустрии в целом. Я уверен, что в ближайшие полгода-год мы увидим кардинальное изменение поиска. В первую очередь, работа нейронных сетей повлияет на поисковую выдачу по коммерческие запросам, люди будут чаще переходить на сайты с метками «популярный сайт» или «выбор пользователей», что, естественно, поднимет их еще выше в выдаче. Я не беру в расчет метку официальности, её получат только банки из реестра ЦБ РФ и государственные ресурсы, они будут в топах всегда, но данная метка позволит защитить невнимательных пользователей от попадания на фишинговые сайты. Советую всем SEO-специалистам уделить внимание следующим направлениям в работе: • юзабилити сайта; • оптимизации сниппетов; • наращиванию качественного реферального трафика. На данный момент влияние поведенческих факторов на выдачу просто огромно, и, как мы видим, оно будет только расти. Проекты и кейсы Nectarin подтверждают данный тренд. Я уверен, при столь большой Big Data, имеющейся у Яндекса, запуск алгоритма «Андромеда» будет проходить плавно, и сравнивать топы нужно будет через 3−4 месяца.

Находки и коллекции

Обновлённый поиск позволяет в один клик сохранять всё, что понравилось в сети: ссылки, фильмы, видео, места или картинки. Они попадут на сервис «Яндекс.Коллекции» и будут доступны на любом устройстве с Яндексом. На сервисе можно не только собирать свои коллекции, но подписываться на чужие. Так, если человека интересуют оригинальные светильники или дома из стекла, он может подписаться на коллекции других людей на эти темы.