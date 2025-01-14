Мошенники стали массово использовать схему с виртуальными картами для обмана россиян

Мошенники начали массово обманывать россиян, используя виртуальные или токенизированные карты для проведения платежей через смартфон. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщают «Известия».

Злоумышленники обманом убеждают жертву привязать к электронному кошельку, например в Mir Pay, некую карту, а затем внести на нее через банкомат все свои деньги, якобы «безопасный счет» спасет их накопления. На самом деле доступ к этим средствам получают мошенники.

Крупнейшие российские кредитные организации обеспокоены распространением этой мошеннической схемы. В банках подтвердили изданию, что сейчас в России она массово используется злоумышленниками.

Как подчеркнули в Банке России, такая схема обмана помогает мошенникам ввести людей в заблуждение, поскольку они не видят информации о получателе денег.

Ранее «Сбер» раскрыл работу «онлайн-университета» по подготовке кибермошенников. «Заведение» регулярно набирает «слушателей» в даркнете.