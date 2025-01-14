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18+
14.01.2025 в 11:30

Мошенники стали массово использовать схему с виртуальными картами для обмана россиян

Российские банки обеспокоены распространением такого способа похищения денег у граждан

Мошенники начали массово обманывать россиян, используя виртуальные или токенизированные карты для проведения платежей через смартфон. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщают «Известия».

Злоумышленники обманом убеждают жертву привязать к электронному кошельку, например в Mir Pay, некую карту, а затем внести на нее через банкомат все свои деньги, якобы «безопасный счет» спасет их накопления. На самом деле доступ к этим средствам получают мошенники.

Крупнейшие российские кредитные организации обеспокоены распространением этой мошеннической схемы. В банках подтвердили изданию, что сейчас в России она массово используется злоумышленниками.

Как подчеркнули в Банке России, такая схема обмана помогает мошенникам ввести людей в заблуждение, поскольку они не видят информации о получателе денег.

Ранее «Сбер» раскрыл работу «онлайн-университета» по подготовке кибермошенников. «Заведение» регулярно набирает «слушателей» в даркнете.

Россия Карты Деньги банковские карты
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