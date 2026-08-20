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18+
20.08.2026 в 18:40

Объем российского рынка робототехники может превысить 210 млрд рублей к 2030 году

В прошлом году показатель был равен 30 млрд рублей

В 2025 году объем рынка робототехники в России составил 30 млрд руб. Ежегодно он будет расти на 27% и к 2030 году может достигнуть 212 млрд руб. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации «Консорциум робототехники» Мария Куртышева, ее слова приводит «Коммерсантъ».

Темп роста рынка в новых приоритетных отраслях развития робототехники (онлайн-торговля, продуктовый ретейл и FMCG) составит 47% в год. Объем рынка здесь может увеличиться с 15 млрд руб. в 2025 году до 101 млрд руб. в 2030-м. Количество роботов на 10 тыс. человек, занятых в промышленности, возрастет с 21 до 116, общая численность парка роботов — с 27 тыс. до почти 38 тыс.

Драйверы роста рынка робототехники в России: дефицит кадров в промышленности (к 2030 году он может достигнуть 2−4 млн человек) и национальные проекты, которые стимулируют роботизацию.

Ранее в России разработали стандарты для внедрения роботов на предприятиях. Документы подготовлены с учетом особенностей отечественного рынка робототехники.

робототехника
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