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26.11.2023 в 14:24

Объем просроченной ипотеки в России обновил рекорд

В октябре «просрочка» достигла 75,6 млрд рублей

В октябре объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, достиг 75,6 млрд рублей, что является рекордным показателем, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование «Скоринг Бюро».

В годовом выражении октябрьские объемы просроченной ипотеки выросли на 7%, по сравнению с сентябрем 2023 года рост составил 0,2%. При этом количество просроченных платежей, наоборот, сократилось год к году на 3% и на 0,6% — месяц к месяцу.

Таким образом, рост объема задолженности произошел из-за увеличения среднего размера долга на одного заемщика — с 2,3 млн рублей в 2022 году до 2,6 млн рублей в 2023 году.

Ранее мы писали, что «Сбер» запустил программу «Ипотека Мурaбаха» по нормам шариата. По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учётом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам Организации бухгалтерского учета и аудита исламских организаций.

ипотека
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