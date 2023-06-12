Долги россиян за месяц выросли на 527 млрд рублей

В апреле 2023 года суммарная задолженность граждан России выросла почти на 13% или на 527 млрд рублей, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные Центробанка. Задолженность уже превысила размер расходов федерального бюджета на 2023 год.

Рост закредитованности россиян может быть связан со смягчением требований банков к потенциальным заемщикам. Кроме того, в первом квартале текущего года существенно выросла потребительская активность граждан страны, а склонность к сбережениям — сократилась. Также в России отмечается всплеск интереса к ипотеке.

Ранее мы писали, что в России резко сократилось использование банковских карт. Число карт, по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция, уменьшилось на 3%. При этом количество выпущенных банковских карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9%.