«Сбер» запустил исламскую ипотеку

«Сбер» запустил программу «Ипотека Мурaбаха» по нормам шариата. Пилотный проект тестируется в двух регионах России: Башкортостане и Дагестане.

По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учётом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам Организации бухгалтерского учета и аудита исламских организаций.

«Ипотека Мурабаха» доступна на сумму от 300 тысяч до 100 млн рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом.

В Республике Башкортостан использовать «Ипотеку Мурабаха» можно на первичное и вторичное жилье, в Дагестане — только на первичное. Однако несмотря на название и принцип работы программа доступна всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания.