13.03.2026 в 18:45

Объем операций по электронным кошелькам в России вырос в 1,6 раза

Объем платежей по QR-коду и биометрии увеличился в 1,4 раза

В 2025 году объем операций по электронным кошелькам увеличился в России в 1,6 раза, до 13,3 трлн руб. Количество операций возросло в 1,4 раза, до 8,8 млрд. Популярность электронных кошельков во многом обусловлена моделью работы маркетплейсов. Таковы данные Центробанка РФ.

Сохраняют популярность и другие безналичные инструменты. Объем платежей по QR-коду и биометрии за отчетный период увеличился в 1,4 раза, до 5,7 трлн руб., число таких платежей выросло в 1,8 раза, до 4 млрд.

Объем платежей по Bluetooth составил в 2025 году 33 млрд руб., количество операций — 35 млн. Такие платежи быстро набирали обороты с третьего квартала прошлого года.

В целом доля альтернативных способов оплаты за минувший год выросла — на 4,5 процентных пункта, до 14,1% в общем объеме безналичных платежей.

Ранее Sostav сравнил платежные сервисы России и зарубежья.

Центробанк QR-код биометрия электронные кошельки
