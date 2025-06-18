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18.06.2025 в 08:00

Объем креативной экономики Москвы увеличится к 2030 году почти в два раза

Драйвером креативных индустрий выступает интерес к российским компаниям и их экспортный потенциал

Совокупная выручка московских компаний креативных индустрий к 2030 году достигнет 11,1 трлн руб. Таким образом, она почти в два раза превысит показатель 2023 года — 5,8 трлн руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнару Агамову.

Вклад креативных индустрий в экономику столицы увеличивается. В 2023 г. их доля в валовой региональный продукт, по данным НИУ ВШЭ, выросла на 1,7 п. п. к 2019 г. до 9,1%.

Динамика связана с тем, что в последние годы москвичи и россияне в целом стали больше интересоваться отечественными компаниями, их продуктами и услугами. Другая причина — запуск и развитие в Москве инфраструктуры и мер поддержки для предпринимателей креативной сферы.

Например, в 2019 году стартовал мегапроект по созданию Московского кинокластера. Также в этом году для индустрий видеоигр и анимации в Москве будет запущен специализированный кластер на территории «Сколково». Кроме того, Москва активно занимается развитием индустрий дизайна, искусства, а также издательского дела.

Драйвером креативных индустрий, по словам Агамовой, выступает и «огромный экспортный потенциал» креативной продукции, который обеспечивается за счет участия в международных выставках России и дружественных стран.

Ранее сообщалось, что развитие креативных индустрий привело к появлению новых специальностей. Среди них, например, медиапродюсер метавселенных, VR-дизайнер и программист цифровых искусств.

Агентство креативных индустрий
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