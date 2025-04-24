Киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» сдаст часть залов в аренду фитнес-клубам Spirit

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» планирует сдавать в аренду часть своих помещений под тренажерные залы сети фитнес-клубов Spirit. Об этом сообщил глава киносети Алексей Васясин в интервью РБК. В условиях падения посещаемости из-за отсутствия голливудских новинок компании приходится искать альтернативные способы привлечения трафика.

Стороны заключат сделку в ближайшее время. Она затронет несколько кинотеатров в разных российских городах, включая Новосибирск. По словам Алексея Васясина, ключевая задача — не просто вернуть зрителей в кинозалы, а создать общий поток посетителей в единую локацию.

«Мы будем думать о совместных кросс-промоушен, чтобы у человека была последовательная логика: сегодня он пошел в кино, завтра он пошел потренировался, вечером заглянул в ресторан и так далее», — отметил он.

Эксперименты с форматами для «Синема Парка» не новы: ранее киносеть уже приобрела ресторанную франшизу «Остерия Марио» для интеграции в кинотеатры. Кроме того, сеть запускает книжные бутики, предлагающие продукцию, связанную с текущими кинопремьерами. «Условно, если выходит экранизация „Мастера и Маргариты“, мы продаем Булгакова», — пояснил Васясин.

Глава киносети также рассказал о том, что ведутся переговоры о возвращении голливудского кино в Россию. Оно планируется в горизонте от одного года до трех лет.