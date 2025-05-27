О выборе категорий на маркетплейсах с высоким потенциалом и низкой конкуренцией

Аналитики Easy Commerce — технологического партнера Okkam — провели исследование топ-категорий на Ozon и Wildberries, чтобы определить перспективные товарные ниши. В фокусе оказались категории с высоким потенциалом роста, низкой конкуренцией и возможностью безопасного повышения цен без потери спроса.
В рамках комплексного подхода все товарные категории были разделены по объему GMV (общий объем продаж на платформе за определенный период времени) на три группы: топовые, средние и небольшие. Особое внимание уделили лидирующим категориям, которые формируют 30% GMV и показывают в среднем 55% роста выручки за год.
Для анализа использовали собственную платформу CAT, что обеспечило доступ к данным в реальном времени. Результаты показали, что на Ozon перспективны 34% категорий, из них 24% демонстрируют устойчивый рост, а 10% — низкий уровень конкуренции. На Wildberries этот показатель составил 35% (28% и 7% соответственно), что соответствует 28 категориям на Ozon и 37 — на WB. Команда проекта представила ключевые выводы Sostav.
Перспективные категории для старта
Наиболее перспективными категориями на Ozon с низкой конкуренцией и высоким потенциалом роста выручки стали следующие:
- ювелирные украшения — стабильно высокий спрос даже при росте цен;
- униформа и рабочая одежда — низкая конкуренция и постоянный спрос;
- женская одежда — широкий ассортимент и хорошая маржинальность;
- детская обувь — сезонный спрос, но высокая лояльность покупателей;
- комплектующие для ПК — растущий рынок с хорошими перспективами.
Основные точки роста на Wildberries несколько отличаются:
- женская одежда (лонгсливы, костюмы, юбки, блузки, рубашки) — стабильно высокий спрос;
- изделия из серебра — премиальный сегмент с лояльной аудиторией.
Категории, где можно безопасно поднять цену
На Ozon в категориях с высоким приростом спроса и умеренным ростом цен поднимать стоимость товаров более безопасно. К таким категориям относятся следующие:
- ювелирные изделия;
- мужская, женская и детская обувь.
На Wildberries пространство для безопасного повышения цен несколько ограниченнее, однако перспективными остаются следующие категории:
- одежда для высоких женщин;
- женские лонгсливы;
- украшения из серебра.
Стоит учитывать, что даже в топовых категориях существует риск столкнуться с «мертвым» ассортиментом: спрос концентрируется вокруг ограниченного числа SKU. Особенно ярко это видно в таких сегментах, как мягкая мебель, мебель для спальни и запчасти для легковых автомобилей. Более дорогие товары демонстрируют активный рост цен: чем выше средняя цена в категории, тем безопаснее дополнительно поднимать цены. Так, на Ozon за последний год значительно подорожали бытовая техника, мебель, сантехника и комплектующие для ПК.
Влияние расширения ассортимента на продажи
Расширение ассортимента по-разному влияет на продажи на Ozon и Wildberries. На Ozon прослеживается более тесная связь между добавлением новых товаров и ростом продаж. На Wildberries же эта зависимость менее выражена, возможно, из-за большей насыщенности рынка или других особенностей покупательского поведения.
В любом случае важно фокусироваться на товарах с высоким спросом в каждой конкретной категории. На Ozon расширение ассортимента играет более значительную роль в увеличении выручки, чем на Wildberries: корреляция составляет 0,8 против 0,36 соответственно.
Так, например, в категории ювелирных колец на Ozon рост ассортимента на 70% может увеличить продажи на целых 140%.
Дополнительные драйверы роста выручки
- Позиция в поиске: +28% на WB, +19% на Ozon.
- Прирост дней наличия товара в стоке: +17% на Wildberries, +25% на Ozon.
- Позиция в категории: +6% на Wildberries, +11% на Ozon.
Оптимизация под поиск, контроль стоков и работа с карточками товара становятся критическими задачами для роста.
Рекомендации для успешного развития на маркетплейсах
- Запускайте новые продукты. Вывод новых товаров дает максимальный эффект.
- Регулярно проводите акции и скидки. Участие товаров в специальных предложениях усиливает интерес потребителей.
- Выбирайте правильные категории. Низкая конкуренция и возможность занять уникальную позицию позволяют быстрее завоевать долю рынка. Если есть бюджет, лучше выбирать те категории, в которых продаются дорогостоящие товары.
- Обеспечьте доступность товаров. Постоянное наличие продукции положительно сказывается на продажах.
- Фокусируйтесь на нишевых продуктах при работе в выгодных сегментах (ювелирные изделия, рабочая одежда и женская одежда).
Выбор правильных категорий для продаж на маркетплейсах — не просто задача, а стратегическая возможность для роста и развития бизнеса бренда.