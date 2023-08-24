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18+
24.08.2023 в 13:22

12 сентября состоится ежегодная конференция группы Okkam

Эксперты обсудят, что теперь приносит наибольшую ценность компаниям — и речь не только о рекламе

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ОККАМ СИ ЭС ООО | okkam.group
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12 сентября в кинотеатре «Октябрь» пройдёт ежегодная конференция Okkam. Организаторы приглашают профессионалов как из мира маркетинга и медиа, так и из сферы финансов, трейд-маркетинга, e-commerce, креатива и устойчивого развития. Об этом Sostav рассказали организаторы.

О чём поговорим

В этом году программа конференции поделена на шесть треков. Участники ответят на вопрос эффективности через соотношение цены и приносимой пользы в разных каналах коммуникации, трейд-маркетинговых инструментах, финансах, e-commerce и других сферах.

Ведущие эксперты Okkam, а также представители крупнейших российских компаний представят новые продукты и инструменты, аналитические исследования и постараются предсказать будущее. На конференции участники с брендами, селлерами, ритейлерами, финдиректорами, трейд-маркетологами и медиаплатформами, как их бизнес может устойчиво развиваться дальше.

  • Как изменились цены и ценность рекламы, пользовательский опыт, поведение брендов, каналы продвижения.
  • E-commerce в пирамиде ценностей: от продаж к развитию бренда и лояльности.
  • Устойчивость в актуальном контексте: от nice-to-have к must-have.
  • Маркетинг vs финансы: потенциал и сложности взаимодействия, как оценить пользу, которую маркетинг приносит организации, и лучше структурировать отчётность.
  • Максимизация ценности в трейд-маркетинге: аналитика, промо, CVM, in-store медиа.

Спикеры конференции

  • Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam.
  • Ирина Алексеева, заместитель вице-президента, коммерческий директор VK.
  • Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир».
  • Алексей Толстоган, генеральный директор Национального рекламного альянса.
  • Дарья Куркина, главный операционный директор Okkam.
  • Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance.
  • Елена Мельникова, директор по рекламным технологиям МТС.
  • Владислав Свириденко, управляющий директор розничного бизнеса Petrovax Pharm.
  • Сергей Тимохин, генеральный директор Retail Rocket Group.
  • Сергей Абрамов, e-commerce директор Okkam, генеральный директор Easy Commerce.
  • Константин Тамиров, партнёр практики «Маркетинговый консалтинг» OKS Labs (by Okkam).
  • Мария Силкина, генеральный директор Mera (by Okkam).
  • Надежда Галактионова, руководитель управления по устойчивому развитию бизнеса «Магнит».
  • Ирина Гайда, заместитель директора центра по энергопереходу и ESG «Сколтех».
  • Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний.
  • Татьяна Слепнева, директор департамента бизнес-контроля и ценообразования «Ашан» и другие.

Как попасть

Офлайн-конференция Okkam пройдёт в кинотеатре «Октябрь» 12 сентября 2023 года с 12:00 до 19:00 часов. Сбор гостей начнётся в 11:00.

Приём заявок на офлайн-участие закрывается 7 сентября. Все заявки проходят модерацию из-за ограниченного количества мест. Зарегистрироваться можно на сайте, а получить больше деталей по выступлениям и спикерам в Telegram-канале.

По вопросам аккредитации СМИ на конференцию: [email protected]

Конференция OKKAM
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