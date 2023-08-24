12 сентября состоится ежегодная конференция группы Okkam

12 сентября в кинотеатре «Октябрь» пройдёт ежегодная конференция Okkam. Организаторы приглашают профессионалов как из мира маркетинга и медиа, так и из сферы финансов, трейд-маркетинга, e-commerce, креатива и устойчивого развития. Об этом Sostav рассказали организаторы.
О чём поговорим
В этом году программа конференции поделена на шесть треков. Участники ответят на вопрос эффективности через соотношение цены и приносимой пользы в разных каналах коммуникации, трейд-маркетинговых инструментах, финансах, e-commerce и других сферах.
Ведущие эксперты Okkam, а также представители крупнейших российских компаний представят новые продукты и инструменты, аналитические исследования и постараются предсказать будущее. На конференции участники с брендами, селлерами, ритейлерами, финдиректорами, трейд-маркетологами и медиаплатформами, как их бизнес может устойчиво развиваться дальше.
- Как изменились цены и ценность рекламы, пользовательский опыт, поведение брендов, каналы продвижения.
- E-commerce в пирамиде ценностей: от продаж к развитию бренда и лояльности.
- Устойчивость в актуальном контексте: от nice-to-have к must-have.
- Маркетинг vs финансы: потенциал и сложности взаимодействия, как оценить пользу, которую маркетинг приносит организации, и лучше структурировать отчётность.
- Максимизация ценности в трейд-маркетинге: аналитика, промо, CVM, in-store медиа.
Спикеры конференции
- Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam.
- Ирина Алексеева, заместитель вице-президента, коммерческий директор VK.
- Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир».
- Алексей Толстоган, генеральный директор Национального рекламного альянса.
- Дарья Куркина, главный операционный директор Okkam.
- Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance.
- Елена Мельникова, директор по рекламным технологиям МТС.
- Владислав Свириденко, управляющий директор розничного бизнеса Petrovax Pharm.
- Сергей Тимохин, генеральный директор Retail Rocket Group.
- Сергей Абрамов, e-commerce директор Okkam, генеральный директор Easy Commerce.
- Константин Тамиров, партнёр практики «Маркетинговый консалтинг» OKS Labs (by Okkam).
- Мария Силкина, генеральный директор Mera (by Okkam).
- Надежда Галактионова, руководитель управления по устойчивому развитию бизнеса «Магнит».
- Ирина Гайда, заместитель директора центра по энергопереходу и ESG «Сколтех».
- Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний.
- Татьяна Слепнева, директор департамента бизнес-контроля и ценообразования «Ашан» и другие.
Как попасть
Офлайн-конференция Okkam пройдёт в кинотеатре «Октябрь» 12 сентября 2023 года с 12:00 до 19:00 часов. Сбор гостей начнётся в 11:00.
Приём заявок на офлайн-участие закрывается 7 сентября. Все заявки проходят модерацию из-за ограниченного количества мест. Зарегистрироваться можно на сайте, а получить больше деталей по выступлениям и спикерам в Telegram-канале.
По вопросам аккредитации СМИ на конференцию: [email protected]