12 сентября состоится ежегодная конференция группы Okkam

12 сентября в кинотеатре «Октябрь» пройдёт ежегодная конференция Okkam. Организаторы приглашают профессионалов как из мира маркетинга и медиа, так и из сферы финансов, трейд-маркетинга, e-commerce, креатива и устойчивого развития. Об этом Sostav рассказали организаторы.

О чём поговорим

В этом году программа конференции поделена на шесть треков. Участники ответят на вопрос эффективности через соотношение цены и приносимой пользы в разных каналах коммуникации, трейд-маркетинговых инструментах, финансах, e-commerce и других сферах.

Ведущие эксперты Okkam, а также представители крупнейших российских компаний представят новые продукты и инструменты, аналитические исследования и постараются предсказать будущее. На конференции участники с брендами, селлерами, ритейлерами, финдиректорами, трейд-маркетологами и медиаплатформами, как их бизнес может устойчиво развиваться дальше.

Как изменились цены и ценность рекламы, пользовательский опыт, поведение брендов, каналы продвижения.

E-commerce в пирамиде ценностей: от продаж к развитию бренда и лояльности.

Устойчивость в актуальном контексте: от nice-to-have к must-have.

Маркетинг vs финансы: потенциал и сложности взаимодействия, как оценить пользу, которую маркетинг приносит организации, и лучше структурировать отчётность.

Максимизация ценности в трейд-маркетинге: аналитика, промо, CVM, in-store медиа.

Спикеры конференции

Михаил Шкляев , главный управляющий директор Okkam.

, главный управляющий директор Okkam. Ирина Алексеева , заместитель вице-президента, коммерческий директор VK.

, заместитель вице-президента, коммерческий директор VK. Андрей Осокин , директор по маркетингу «Детский мир».

, директор по маркетингу «Детский мир». Алексей Толстоган , генеральный директор Национального рекламного альянса.

, генеральный директор Национального рекламного альянса. Дарья Куркина , главный операционный директор Okkam.

, главный операционный директор Okkam. Александр Захаров , председатель правления Digital Alliance.

, председатель правления Digital Alliance. Елена Мельникова , директор по рекламным технологиям МТС.

, директор по рекламным технологиям МТС. Владислав Свириденко , управляющий директор розничного бизнеса Petrovax Pharm.

, управляющий директор розничного бизнеса Petrovax Pharm. Сергей Тимохин , генеральный директор Retail Rocket Group.

, генеральный директор Retail Rocket Group. Сергей Абрамов , e-commerce директор Okkam, генеральный директор Easy Commerce.

, e-commerce директор Okkam, генеральный директор Easy Commerce. Константин Тамиров , партнёр практики «Маркетинговый консалтинг» OKS Labs (by Okkam).

, партнёр практики «Маркетинговый консалтинг» OKS Labs (by Okkam). Мария Силкина , генеральный директор Mera (by Okkam).

, генеральный директор Mera (by Okkam). Надежда Галактионова , руководитель управления по устойчивому развитию бизнеса «Магнит».

, руководитель управления по устойчивому развитию бизнеса «Магнит». Ирина Гайда , заместитель директора центра по энергопереходу и ESG «Сколтех».

, заместитель директора центра по энергопереходу и ESG «Сколтех». Светлана Бик , руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний.

, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний. Татьяна Слепнева, директор департамента бизнес-контроля и ценообразования «Ашан» и другие.

Как попасть

Офлайн-конференция Okkam пройдёт в кинотеатре «Октябрь» 12 сентября 2023 года с 12:00 до 19:00 часов. Сбор гостей начнётся в 11:00.

Приём заявок на офлайн-участие закрывается 7 сентября. Все заявки проходят модерацию из-за ограниченного количества мест. Зарегистрироваться можно на сайте, а получить больше деталей по выступлениям и спикерам в Telegram-канале.

По вопросам аккредитации СМИ на конференцию: [email protected]