O’stin выпустил первую коллекцию парфюма

Ретейлер O’stin представил дебютную коллекцию парфюма. В линейку вошли четыре унисекс-аромата, рассказали в компании.

Первая коллекция включает в себя цитрусовый, древесный, пряный и фруктовый ароматы: Sea Salt & Bergamot, Amber & Wood, Neroli & Powder и Sandal & Pepper. В состав каждого входят натуральные масла, благодаря которым парфюмерная вода сохраняет стойкость до 4−8 часов.

Парфюм доступен в объеме 30 мл, стоимость флакона составляет 1999 тыс. руб. Приобрести новинку можно на сайте ретейлера, а также в магазинах бренда.

В будущем O’stin планирует расширить линейку ароматов.