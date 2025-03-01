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18+
01.03.2025 в 18:18

O’stin выпустил первую коллекцию парфюма

В дебютную линейку вошли четыре унисекс-аромата

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Ретейлер O’stin представил дебютную коллекцию парфюма. В линейку вошли четыре унисекс-аромата, рассказали в компании.

Первая коллекция включает в себя цитрусовый, древесный, пряный и фруктовый ароматы: Sea Salt & Bergamot, Amber & Wood, Neroli & Powder и Sandal & Pepper. В состав каждого входят натуральные масла, благодаря которым парфюмерная вода сохраняет стойкость до 4−8 часов.

O’stin выпустил первую коллекцию парфюма O’stin выпустил первую коллекцию парфюма O’stin выпустил первую коллекцию парфюма O’stin выпустил первую коллекцию парфюма

Парфюм доступен в объеме 30 мл, стоимость флакона составляет 1999 тыс. руб. Приобрести новинку можно на сайте ретейлера, а также в магазинах бренда.

В будущем O’stin планирует расширить линейку ароматов.

O’STIN
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