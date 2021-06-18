Как обменять трафик на лояльность клиентов — кейс «НТВ-Плюс»

Партнерская сеть Get4click (входит в Kokoc Group ) с прошлого года предлагает подписчикам онлайн-кинотеатра «НТВ-Плюс» получать эксклюзивные скидки на товары в интернет-магазинах. Сотрудничество повысило лояльность пользователей онлайн-кинотеатра «НТВ-Плюс», а также привлекло для партнеров маркетингового сервиса трафик более высокого качества. Об этом Sostav рассказал Артур Ромашин, CEO Get4click.

Представители «НТВ-Плюс» заметили Get4Click на «Платформе ОФД» и заинтересовались сервисом как программой лояльности для своих подписчиков. Совместный проект был запущен в мае 2020 года сразу на двух площадках: ntvplus.ru и ntvplus.tv. Обычно Get4Click дает рекомендации по дизайну и местам размещения благодарственного баннера, однако представители «НТВ-Плюс» сами разработали графический блок, который привлекает внимание пользователей и обеспечивает высокий CTR.

Главные задачи:

повысить лояльность пользователей онлайн-кинотеатра «НТВ-Плюс»;

привлечь для своих партнеров трафик высокого качества.

Модель трафик-партнерства

Онлайн-кинотеатр «НТВ-Плюс» сотрудничает с Get4Click в формате трафик-партнерства. Пользователи, оформившие подписку на «НТВ-Плюс», получают бонус в виде уникальных предложений от других компаний — известных на рынке брендов и розничных сетей. О подарке они узнают из благодарственного баннера со ссылкой на платформу Get4Click, который видят сразу после оплаты на сайте, а также в сервисных письмах.

Модель Get4Click, таким образом, привлекает конверсионный трафик, а компания повышает лояльность своих клиентов. Кроме того, организация получает оплату за активность пользователей, путешествующих по сайтам других партнеров Get4Click.

Впечатление о бренде

Конверсия очень тесно связана с лояльностью, ведь для пользователя важны не только цена и контент, но и общее впечатление о площадке. Переход по благодарственному баннеру, недоступному для других, уже запечатлевается в памяти как неожиданный и приятный комплимент. А действия по оформлению промокодов на подарки и скидки еще сильнее закрепляют в памяти клиента положительное впечатление о бренде.

Тимур Спиридонов, директор департамента маркетинга «НТВ-Плюс»: Пользователи «НТВ-Плюс» привыкли к лучшему сервису, во многом именно благодаря этому многие наши клиенты — истинные амбассадоры бренда, которые не изменяют ему уже не одно десятилетие, несмотря на быстрорастущий рынок платного ТВ. Мы в «НТВ-Плюс» прикладываем максимум усилий, чтобы клиентский опыт становился все лучше. Именно поэтому проект с Get4Click стал логичным дополнением нашей программы лояльности. Эксклюзивные предложения для наших клиентов — наш способ сказать им спасибо. И мы рады, что пользователи оценили это, а высокий процент конверсии переходов на площадки партнеров показывает, что мы идем в верном направлении.

Эмма Верхолашина, руководитель направления цифрового маркетинга «НТВ-Плюс»: Запуская проект с Get4Click, мы верили, что строим длительные взаимовыгодные отношения с площадкой. Высокие показатели конверсии — это результат слаженной работы обеих сторон, а также точное попадание в инсайты нашей аудитории. При выборе партнера ключевую роль сыграли широкий выбор сервисов, где пользователь может получить спецусловия, а также их регулярное обновление.

Представитель Get4Click, в свою очередь, отметил: «Пользователи, которые предпочитают платный видеоконтент в онлайн-кинотеатрах — это прогрессивная аудитория, которой будут рады практически на любом сайте. Удержать их и сделать лояльнее — важная задача, с которой не так-то просто справиться. Приятно видеть, что подписчикам «НТВ-Плюс» пришлись по душе наши эксклюзивные предложения. Надеюсь, что они вспомнят об этих офферах, когда будут принимать решение о продлении подписки».

Результаты

Динамика конверсии «НТВ-Плюс» свидетельствует о растущей лояльности к сервису. Уже через месяц после подключения эксклюзивными предложениями от Get4click воспользовались 8,5 тыс. подписчиков «НТВ-Плюс». Конверсия в подписки составила 8,96%. Однако даже во время пандемии июнь — не то время, когда хочется проводить время за экраном. Поэтому стоило ожидать, что к концу года показатели станут еще лучше. И эти надежды оправдались.

В ноябре трафик от сайтов «НТВ-Плюс» в партнерскую сеть превысил 15 тыс. посетителей, а конверсия к декабрю достигла 9,3%. После новогодних праздников начался закономерный спад, и в январе онлайн-кинотеатр привлек на платформу 7183 пользователей, зато конверсия выросла до рекордных 9,45%.