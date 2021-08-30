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30.08.2021 в 15:55

НРА: объем российского рынка ТВ-рекламы превысил докризисные показатели

В первом полугодии рост рынка составил 20%, а во втором квартале — 40% год к году

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Рост российского рынка ТВ-рекламы в первом полугодии 2021 года составил 20% год к году и 9% в сравнении с 2019 годом. Во втором квартале рынок вырос на 40% по сравнению с прошлым годом и на 10% — с 2019 годом, сообщили Sostav в Национальном рекламном альянсе (НРА).

По итогам первого полугодия российских рекламодателей на телевидении было 56%, performance-бюджеты рекламодателей выросли на 34%, а категория e-commerce на показала почти двукратный рост — он составил 93%.

Кроме того, за период самая активная динамика была замечена на федеральном телевидении: рост достиг 24%. На тематическом ТВ показатель составил 23%.

В региональном сегменте ТВ-рекламы доля новых (не публиковавших рекламу более двух лет) и вернувшихся (не размещавших рекламу на ТВ от одного года до двух лет) рекламодателей составила 25%. Более трети рекламодателей увеличили бюджеты в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом свыше 300 рекламодателей расширили географию размещения.

За первое полугодие самыми быстрорастущими категориями на федеральном ТВ стали:

  • «Досуг и развлечения» (+142%);
  • «E-commerce» (+93%);
  • «Прохладительные напитки» (+64%);
  • «Предприятия общественного питания/доставка» (+51%);
  • «Финансовые услуги» (+50%).

На региональных телеканалах самый активный рост в первом квартале 2021 года показала категория «Финансовые и страховые услуги» с увеличением на 106%. Также активно выросли категории «Торговые организации» (+34%) и «Сервисы» (+27%).

Елена Лобачева, заместитель генерального директора НРА по продажам:

По итогам первого полугодия 2021 мы продолжаем наблюдать усиление трендов прошлого года. Крупные рекламодатели наращивают бюджеты, многие бренды возвращаются на ТВ, растет интерес к performance-рекламе. Этому, безусловно, способствует положительная динамика российской экономики, в том числе, стремительный рост потребительского рынка. В кризисный год телерекламная индустрия продемонстрировала свою устойчивость, и результаты первой половины текущего года свидетельствуют о стабильном курсе на восстановление.

На прошлой неделе НРА заявил об очередном повышении цен: в следующем году из-за роста спроса реклама на ТВ будет стоить дороже на 15−20% даже при условии увеличения рекламного бюджета. Это самое большое повышение за все пять лет.

НРА Национальный Рекламный Альянс (НРА)
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