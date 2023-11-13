НПБК начинает приём заявок

VII Национальная Премия бизнес-коммуникаций начинает приём заявок. Оргкомитет проекта объявляет полный перезапуск конкурсной основы: обновлённая заявка, категории и критерии их оценки, а также расширенный экспертный совет — при формировании списка жюри будет сделан акцент на представителей индустрии рекламодателей. В состав также войдут эксперты по внутрикорпоративным коммуникациям.
Новый сезон под грифом — эффективность
Седьмая премия запускается в рамках юбилейного года российской рекламы и АКАР. Итогом станет рейтинг лучших экспертов и практик в сфере бизнес-коммуникаций — он будет опубликован в 2024 году.
Евгения Лысенко, Client Service Director OMD Media Direction и консультант НПБК:
В нашем быстроменяющемся мире не меняться — непростительная ошибка. Изменения ведут к эволюции и улучшению. В рамках НПБК существенно обновлён список номинаций, актуализированных под наиболее востребованные маркетинговые инструменты. Подход к выбору судейского корпуса также изменён — основной частью жюри будут именно маркетологи, представители клиентской стороны бизнеса. Эти изменения «идут в ногу» с ключевой задачей премии — находить лучшие практики использования маркетинговых инструментов и наиболее успешных экспертов дисциплине.
В конкурс интегрирован блок «Внутренние коммуникации». Теперь премия включает в себя шесть номинаций:
- Лучший эксперт по внутренним коммуникациям
- Лучшая внутрикоммуникационная практика
- Лучшее использование внутрикоммуникационных инструментов
- Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям
- Лучшая маркетинговая кампания
- Лучшее использование маркетинговых инструментов
Для Лучших экспертов обоих конкурсов внедрены новые специальные награды: «Устойчивый успех» и «Новые грани».
Участники премии получают возможность войти в рейтинг лучших экспертов и практик в сфере бизнес-коммуникаций, а также в рейтинг эффективности коммуникационных и медиаагентств АКАР. Победители премии приглашаются в экспертный совет следующего сезона.
Организационная информация
НПБК станет первой премией, где представители бизнес-индустрии выбирают лучшие практики и победителей очередного сезона — в каждой группе жюри доля представителей бизнеса (рекламодателей) более 60%. К слову, победители этого сезона приглашаются в состав жюри следующего сезона.
Приём заявок:
- Ранний период: 13 ноября — 13 декабря 2023
- Основной период: 14 декабря 2023 — 21 января 2024
- Поздний период: 22 января — 14 февраля 2024
- Сверхпоздний период: 15 февраля — 1 марта 2024
Голосование:
- Онлайн 1-й этап (формирование лонг-листа): 4−17 марта 2024
- Очный 2-й этап (присуждение призовых мест): 18−25 марта 2024
- Очное Гран-при голосование: 26 и 27 марта 2024
Объявление победителей: апрель 2024