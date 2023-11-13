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13.11.2023 в 16:45

НПБК начинает приём заявок

Эффективность — новый сезон, новый конкурс, новая премия

VII Национальная Премия бизнес-коммуникаций начинает приём заявок. Оргкомитет проекта объявляет полный перезапуск конкурсной основы: обновлённая заявка, категории и критерии их оценки, а также расширенный экспертный совет — при формировании списка жюри будет сделан акцент на представителей индустрии рекламодателей. В состав также войдут эксперты по внутрикорпоративным коммуникациям.

Новый сезон под грифом — эффективность

Седьмая премия запускается в рамках юбилейного года российской рекламы и АКАР. Итогом станет рейтинг лучших экспертов и практик в сфере бизнес-коммуникаций — он будет опубликован в 2024 году.

Евгения Лысенко, Client Service Director OMD Media Direction и консультант НПБК:

В нашем быстроменяющемся мире не меняться — непростительная ошибка. Изменения ведут к эволюции и улучшению. В рамках НПБК существенно обновлён список номинаций, актуализированных под наиболее востребованные маркетинговые инструменты. Подход к выбору судейского корпуса также изменён — основной частью жюри будут именно маркетологи, представители клиентской стороны бизнеса. Эти изменения «‎идут в ногу» с ключевой задачей премии — находить лучшие практики использования маркетинговых инструментов и наиболее успешных экспертов дисциплине.

В конкурс интегрирован блок «Внутренние коммуникации». Теперь премия включает в себя шесть номинаций:

  • Лучший‌ эксперт по внутренним коммуникациям
  • Лучшая внутрикоммуникационная практика
  • Лучшее использование внутрикоммуникационных инструментов
  • Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям
  • Лучшая маркетинговая кампания
  • Лучшее использование маркетинговых инструментов

Для Лучших экспертов обоих конкурсов внедрены новые специальные награды: «Устойчивый успех» и «Новые грани».

Участники премии получают возможность войти в рейтинг лучших экспертов и практик в сфере бизнес-коммуникаций, а также в рейтинг эффективности коммуникационных и медиаагентств АКАР. Победители премии приглашаются в экспертный совет следующего сезона.

Организационная информация

НПБК станет первой премией, где представители бизнес-индустрии выбирают лучшие практики и победителей очередного сезона — в каждой группе жюри доля представителей бизнеса (рекламодателей) более 60%. К слову, победители этого сезона приглашаются в состав жюри следующего сезона.

Приём заявок:

  • Ранний период: 13 ноября — 13 декабря 2023
  • Основной период: 14 декабря 2023 — 21 января 2024
  • Поздний период: 22 января — 14 февраля 2024
  • Сверхпоздний период: 15 февраля — 1 марта 2024

Голосование:

  • Онлайн 1-й этап (формирование лонг-листа): 4−17 марта 2024
  • Очный 2-й этап (присуждение призовых мест): 18−25 марта 2024
  • Очное Гран-при голосование: 26 и 27 марта 2024

Объявление победителей: апрель 2024

Премия НПБК Топ-менеджеры НПБК заявки приём заявок
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