НПБК начинает приём заявок

VII Национальная Премия бизнес-коммуникаций начинает приём заявок. Оргкомитет проекта объявляет полный перезапуск конкурсной основы: обновлённая заявка, категории и критерии их оценки, а также расширенный экспертный совет — при формировании списка жюри будет сделан акцент на представителей индустрии рекламодателей. В состав также войдут эксперты по внутрикорпоративным коммуникациям.

Новый сезон под грифом — эффективность

Седьмая премия запускается в рамках юбилейного года российской рекламы и АКАР. Итогом станет рейтинг лучших экспертов и практик в сфере бизнес-коммуникаций — он будет опубликован в 2024 году.

Евгения Лысенко, Client Service Director OMD Media Direction и консультант НПБК: В нашем быстроменяющемся мире не меняться — непростительная ошибка. Изменения ведут к эволюции и улучшению. В рамках НПБК существенно обновлён список номинаций, актуализированных под наиболее востребованные маркетинговые инструменты. Подход к выбору судейского корпуса также изменён — основной частью жюри будут именно маркетологи, представители клиентской стороны бизнеса. Эти изменения «‎идут в ногу» с ключевой задачей премии — находить лучшие практики использования маркетинговых инструментов и наиболее успешных экспертов дисциплине.

В конкурс интегрирован блок «Внутренние коммуникации». Теперь премия включает в себя шесть номинаций:

Лучший‌ эксперт по внутренним коммуникациям

Лучшая внутрикоммуникационная практика

Лучшее использование внутрикоммуникационных инструментов

Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям

Лучшая маркетинговая кампания

Лучшее использование маркетинговых инструментов

Для Лучших экспертов обоих конкурсов внедрены новые специальные награды: «Устойчивый успех» и «Новые грани».

Участники премии получают возможность войти в рейтинг лучших экспертов и практик в сфере бизнес-коммуникаций, а также в рейтинг эффективности коммуникационных и медиаагентств АКАР. Победители премии приглашаются в экспертный совет следующего сезона.

Организационная информация

НПБК станет первой премией, где представители бизнес-индустрии выбирают лучшие практики и победителей очередного сезона — в каждой группе жюри доля представителей бизнеса (рекламодателей) более 60%. К слову, победители этого сезона приглашаются в состав жюри следующего сезона.

Приём заявок:

Ранний период: 13 ноября — 13 декабря 2023

Основной период: 14 декабря 2023 — 21 января 2024

Поздний период: 22 января — 14 февраля 2024

Сверхпоздний период: 15 февраля — 1 марта 2024

Голосование:

Онлайн 1-й этап (формирование лонг-листа): 4−17 марта 2024

Очный 2-й этап (присуждение призовых мест): 18−25 марта 2024

Очное Гран-при голосование: 26 и 27 марта 2024

Объявление победителей: апрель 2024