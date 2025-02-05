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18+
05.02.2025 в 19:33

Артем Дудин стал новым директором по маркетингу Sunlight

Ранее он занимал аналогичную должность в сети «Ёбидоёби»

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Артем Дудин

Артем Дудин назначен на пост директора по маркетингу сети ювелирных магазинов Sunlight. Об этом Sostav рассказали источники на рекламном рынке. Артем подтвердил свое назначение.

В течение пяти лет специалист занимал пост директора по маркетингу сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» и был автором скандальной рекламной кампании про набор роллов «Куни Ли» и многих других провокаций. Позже Артем работал в «Яндексе» и «СберМаркете» (сейчас «Купер») на позициях руководителя направления маркетинга.

Я рад оказаться в команде Sunlight. Перед собой ставлю цель продержаться больше месяца (предугадывая шутки коллег и ваших предыдущих статей), а также выстроить самоироничный и провокационный маркетинг, которым так славится компания.

Напомним, в марте 2024 года Альберт Усманов был назначен директором по маркетингу Sunlight. Он покинул этот пост в июне того же года.

В августе директором по маркетингу Sunlight стала Галина Никитина. Она ушла из компании в сентябре. В октябре эту должность заняла Яна Малеева, она покинула Sunlight в ноябре.

Кадры Назначение Sunlight
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