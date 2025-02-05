Артем Дудин стал новым директором по маркетингу Sunlight

Артем Дудин назначен на пост директора по маркетингу сети ювелирных магазинов Sunlight. Об этом Sostav рассказали источники на рекламном рынке. Артем подтвердил свое назначение.

В течение пяти лет специалист занимал пост директора по маркетингу сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» и был автором скандальной рекламной кампании про набор роллов «Куни Ли» и многих других провокаций. Позже Артем работал в «Яндексе» и «СберМаркете» (сейчас «Купер») на позициях руководителя направления маркетинга.

Я рад оказаться в команде Sunlight. Перед собой ставлю цель продержаться больше месяца (предугадывая шутки коллег и ваших предыдущих статей), а также выстроить самоироничный и провокационный маркетинг, которым так славится компания.

Напомним, в марте 2024 года Альберт Усманов был назначен директором по маркетингу Sunlight. Он покинул этот пост в июне того же года.

В августе директором по маркетингу Sunlight стала Галина Никитина. Она ушла из компании в сентябре. В октябре эту должность заняла Яна Малеева, она покинула Sunlight в ноябре.