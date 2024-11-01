«Яндекс Недвижимость» улучшает работу с целевыми звонками

«Яндекс Недвижимость» обновила тарифы «Расширенный» и PRO. Корректировка направлена на улучшение партнерского опыта в части определения уникальности целевых звонков. Теперь звонок будет считаться уникальным не 30, а 60 и 90 дней в зависимости от тарифа рекламной кампании, также звонок будет считаться уникальным по всему партнерскому кабинету. Кроме того, для тарифа PRO появляется возможность обжаловать пропущенные звонки.

С 1 ноября 2024 года в силу вступают тарифные изменения для застройщиков, размещающихся по тарифам «Расширенный» и PRO в разделах «Новостройки» сервисе «Яндекс Недвижимость». Ранее целевой звонок, совершенный клиентом повторно, считался уникальным на протяжении 30 дней. Теперь же этот срок увеличится до 60 дней в тарифе «Расширенный» и до 90 дней в тарифе PRO в рамках одной рекламной кампании для одного объекта.

Также для партнеров появляется возможность считать звонок уникальным в рамках всего партнерского кабинета, для этого более половины объектов в кабинете должны быть подключены к тарифам «Расширенный» или PRO. Ознакомиться с условиями подробнее можно в «Яндекс Справке».

Важные изменения коснутся и арбитража пропущенных звонков: теперь в тарифе PRO их можно будет обжаловать. Пользователи смогут предоставить аудиозапись обратного звонка по пропущенному вызову и подтвердить, что он не соответствует критериям целевого звонка.