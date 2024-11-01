«Яндекс Недвижимость» улучшает работу с целевыми звонками

«Яндекс Недвижимость» обновила тарифы «Расширенный» и PRO. Корректировка направлена на улучшение партнерского опыта в части определения уникальности целевых звонков. Теперь звонок будет считаться уникальным не 30, а 60 и 90 дней в зависимости от тарифа рекламной кампании, также звонок будет считаться уникальным по всему партнерскому кабинету. Кроме того, для тарифа PRO появляется возможность обжаловать пропущенные звонки.
С 1 ноября 2024 года в силу вступают тарифные изменения для застройщиков, размещающихся по тарифам «Расширенный» и PRO в разделах «Новостройки» сервисе «Яндекс Недвижимость». Ранее целевой звонок, совершенный клиентом повторно, считался уникальным на протяжении 30 дней. Теперь же этот срок увеличится до 60 дней в тарифе «Расширенный» и до 90 дней в тарифе PRO в рамках одной рекламной кампании для одного объекта.
Также для партнеров появляется возможность считать звонок уникальным в рамках всего партнерского кабинета, для этого более половины объектов в кабинете должны быть подключены к тарифам «Расширенный» или PRO. Ознакомиться с условиями подробнее можно в «Яндекс Справке».
Важные изменения коснутся и арбитража пропущенных звонков: теперь в тарифе PRO их можно будет обжаловать. Пользователи смогут предоставить аудиозапись обратного звонка по пропущенному вызову и подтвердить, что он не соответствует критериям целевого звонка.
Ирина Литвинова, руководитель сектора Новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость»:
Мы постоянно работаем над улучшением условий работы наших партнеров, ориентируясь на достижение их целевых показателей. Так, оптимизация тарифных планов направлена на более точное определение критериев целевого звонка. Мы рассчитываем, что новый подход откроет возможность более гибкого и эффективного управления размещения на «Яндекс Недвижимости». За счет этого у нас получится максимально приблизить качество звонка на площадке к тем критериям, которые соответствуют уникальности запросов у самих застройщиков.