Очередные санкции США коснулись медиагруппы «Царьград» и новой платёжной системы Hello

Минфин США ввел санкции против 40 российских юрлиц, включая медиагруппу «Царьград», «Транскапиталбанк» (ТКБ), выполняющий функции расчетного центра платежной системы Hello, недавно зарегистрированной ЦБ, а также ряд компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Кроме того, ограничения коснулись 29 физических лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Значительная часть попавших под ограничения физлиц и юрлиц связана с Константином Малофеевым и компанией «Царьград». Их структуры, по мнению минфина США, составляют «экосистему пагубного влияния» и распространяют «прокремлевскую пропаганду и дезинформацию», а сам бизнесмен вёл «пророссийскую деятельность», в том числе, финансировал «сепаратистскую деятельности» на Украине, в Донбассе и Крыму.

«Транскапиталбанк» попал под санкции за то, что оказывал услуги банкам в Китае и на Ближнем Востоке, тем самым предлагая варианты обхода международных санкций. Кроме того, под санкции попали 10 российских компаний, занимающихя майнингом криптовалют, связанных с головной компанией Bitriver.

Среди физических лиц, против которых введены ограничения за обход или помощь в обходе антироссийских санкций, также оказался основатель ИТ-холдинга IBS Group Анатолий Карачинский, зампред банка «Открытие» Михаил Задорнов и первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Причина их внесения в санкционный список не уточняется.

Ранее сообщалось, что власти США введут блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний США на ведение бизнеса с этими российскими организациями,