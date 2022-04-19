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19.04.2022 в 07:20

В России появилась платежная система Hello

Функции расчетного центра взял на себя «Транскапиталбанк»

Банк России зарегистрировал новую платёжную систему Hello. Владеющая ей компания «Хелло» и её бенефициары рынку малоизвестны, однако эксперты говорят о необходимости разнообразия платежных сервисов в текущей экономической ситуации, сообщают «Ведомости».

Согласно информации на сайте платежной системы, она будет осуществлять переводы внутри России, трансграничные и транзитные переводы, принимать оплату в пользу юридических лиц за товары, работы, услуги, а также переводы с использованием реквизитов банковской карты (в том числе по реквизитам карты получателя), переводы от юрлиц в пользу физлиц. Трансграничные переводы, например, Hello планирует осуществлять в нескольких валютах: рубли, доллары, евро и юани. Комиссия для клиентов за такой перевод будет от 0 до 6% от суммы перевода или фиксированная сумма от 0 до 6 тыс. руб., 300 долларов, евро или юаней.

Согласно данным ЦБ, «Хелло» будет выполнять функции клирингового (прием распоряжений о переводе) и операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) центра при платежах и переводах. Функции расчетного центра — исполнение распоряжений на перевод средств — взял на себя «Транскапиталбанк».

Опрошенные изданием участники рынка не слышали ни о самой компании, ни о связанных с ней людях. Однако, по мнению председателя правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, сейчас на рынке, скорее всего, будет потребность в расчетах и организации платежей, в том числе трансграничных. Кроме того, новая платежная система может быть востребована в регионах, предположила она.

Напомним, с момента ввода санкций в отношении России под удар попало больше половины активов банковского сектора, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», Совкомбанк, «ФК Открытие», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк». Это значит, что их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям запрещено проводить с ними любые транзакции, и привело к тому, что банки не могут осуществлять трансграничные переводы в долларах.

Hello!
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