13.11.2025 в 09:30

Новые и подержанные автомобили рекордно подорожали из-за ожидания повышения утильсбора

Цены на новые машины в России выросли на 35%, а стоимость подержанных авто достигла рекордных 1,23 млн рублей

Цены на новые и подержанные автомобили в России резко выросли из-за ажиотажного спроса, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора. В октябре стоимость новых легковых машин увеличилась на 35% — это максимум с ноября 2024 года. Дилеры, опрошенные «Коммерсантом», прогнозируют, что до конца года автомобили могут подорожать еще на 3−4%.

По данным «Автостата», средневзвешенная цена нового автомобиля за год выросла на 8% и достигла 3,43 млн руб. Относительно сентября рост составил 2,2%. Средняя стоимость подержанных машин также обновила рекорд, достигнув 1,23 млн руб., что на 2,5% выше уровня сентября и на 3% больше, чем годом ранее.

Утильсбор напрямую влияет на конечную стоимость автомобиля для импортера и потребителя, пояснил «Ъ» директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

По прогнозам аналитиков, плавный рост цен продолжится до конца года, несмотря на сезонные акции и скидки от дилеров. При этом некоторые игроки рынка допускают, что часть моделей может подешеветь, чтобы ускорить распродажу машин текущего года и снизить складские остатки.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников считает, что подобная стратегия позволит стабилизировать спрос и смягчить эффект от ожидаемого повышения утильсбора в начале следующего года.

Ранее Минпромторг представил проект постановления, согласно которому с 1 ноября 2025 года в расчет утильсбора для легковых автомобилей добавят новый показатель. Базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность машины — влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.

