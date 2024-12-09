Большинство россиян (86%) положительно относятся к новогодней рекламе: 63% респондентов считают её интереснее обычной, 65% полагают, что она дарит ощущение волшебства. 78% убеждены в эффективности праздничной рекламы, из них 18% говорят, что она очень эффективна. Таковы данные исследования Anketolog, которое есть в распоряжении Sostav.

Новогодняя реклама создаёт праздничное настроение у 69% россиян. Она может стать символом праздника (так считают 57% опрошенных) и запомниться на долгие годы (53%).

В топ-5 брендов с самыми запоминающимися рекламными роликами вошли Coca-Cola (её назвали 23% участников исследования), Wildberries, Ozon (по 5%), M&M's и ВТБ (по 4%).

84% респондентов заметили, что привычные товары обновляют дизайн упаковки к Новому году. 96% опрошенных нравятся продукция в праздничной упаковке, 78% при наличии двух идентичных товаров в обычной и праздничной упаковке выберут вторую.

К Новому году россияне покупают продукты питания (91%), алкоголь (69%), ёлочные украшения (53%), товары для праздника (51%), декор для дома (42%), пиротехнику (29%), одежду и аксессуары (23%).

Чаще всего опрошенные к Новому году приобретают продукцию следующих брендов: Coca-Cola (8%), «Абрау-Дюрсо» (5%), «Советское шампанское», «Черноголовка», Bonduelle (по 4%), «Добрый», Kinder, «Русское море», «Мираторг» (по 3%), а также «Черкизово», «Коркунов» и «Махеев» (по 2%).

86% замечают новогодние акции в магазинах у дома, 70% хотя бы изредка участвовали в них. В магазинах у дома покупают не только продукты питания, но и непродовольственные товары: салфетки (53%), ёлочные игрушки (47%), подарочную упаковку (46%), гирлянды (44%) и свечи (32%).

В исследовании участвовали 1,5 тыс. жителей страны старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что траты россиян на новогодние украшения выросли на 51%. Треть этих расходов приходится на искусственные ели.