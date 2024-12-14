Новогодние вызовы агентств: что не сделаешь ради подарков!

Новогодние подарки, мерч, гирлянды — кажется, все это из года в год одно и то же. Но только не для агентств! Ежегодно те, кто занимается корпоративными подарками, сталкиваются с вызовами. Sostav совместно с поставщиком мерча Oasis опросили агентства на тему, какие интересные челленджи задал прошлый год? И собрали истории о новогодних подарках, которые бренды дарили своим клиентам.

Красить ведра

Агентство Com.Mint разработало подарок для компании Kärcher. Все было бы несложно: домашний уют и рождественское чудо передавали деревянные гирлянды и набор для лепки снеговика. Если бы не фирменный желтый пантон. Для того, чтобы попасть в него, пришлось в прямом смысле красить ведра в гальванической установке. А еще включать каждую гирлянду перед вручением подарка, чтобы получатель ощутил волшебство при открывании коробки.

Ольга Лобач, генеральный директор Com.Mint: Моя любимая фраза для заказчиков: «Баинг — это не шопинг». Смысл ее в том, что нельзя просто так взять и купить тот или иной подарок. Изучить получателей и их вкусы, продумать цели, создать дизайн, отсмотреть варианты продукции, разобраться в методах нанесения и сделать в итоге корпоративное идеальное — вот это баинг. И да, если надо перекрасить ведро, то и это сделаем.

Писать книги

В Illan Communications к году Дракона создали для «МТС Банка» настоящую сказку. Концепция Змея Горыныча как главного русского дракона стала центром подарочной истории, в которой все предметы были изготовлены под заказ: от фарфоровой посуды и игрушек до переосмысленной русской сказки. Особый челлендж — переиздать книги о Змее Горыныче и Бабе Яге, где удалось совместить русские традиции и современность МТС, а также задать праздничную атмосферу Нового года.

Сергей Пикус, управляющий партнер Illan Communications: Вызовы у Illan соответствуют статусу: запустить 28 новых коллекций фарфора в год, создавать по 5 СТМ в год из разных товарных групп, придумывая все с нуля, запускать контракты по 300+ млн — это малая толика задач. И да, ведра красить мы точно не будем. Оставим это конкурентам.

Создавать игры

Oasis в качестве подарка на Новый год партнерам разработал брендированную игру на тему рекламной и мерч-индустрии. Игра «Шапка» дарилась в дополнение к основному подарку. Кастомизированные приложения — задачка не только на брендинг, но и на GameDev, поэтому Oasis решил облегчить брендам задачу и выкатил коробочное предложение по играм, которые можно заказать, как обычный мерч.

Юрий Слуцкий, генеральный директор Oasis: Удивить клиента подарками, когда ты поставщик, втройне сложно. Мерч-сет всегда во главе, но наш маркетинг-отдел старается всегда делать больше, добавляет интерактив, технологии, необычную персонализацию. Я считаю, что главное в подарках — дарить счастье. А как сделать счастливыми сотрудников рекламных агентств, уставших за сезон? Собраться и поиграть в игру, например. Как дети. Это работает.

Стричь лапник

В «Сувенир Медиа» ежегодно новогодние подарки для партнеров и друзей собирают вручную сотрудники компании. Это такая фишка — стричь всем офисом лапник, клеить наклейки, зажигать гирлянды и украшать коробки. Так агентство передает частичку тепла и отражение корпоративной культуры, где ценятся творчество и командная работа. И это ли не профессионализм?

Ксения Золотова, директор по маркетингу «Сувенир Медиа»: Каждый Новый год в нашем офисе вытворяется настоящее волшебство! Главное не оставить жирных отпечатков пальцев на коробках, а то придется объяснять, что это дизайнерское решение. Но шутки шутками, а каждый год преподносит нам новый вызов: от создания голограмм до поиска способа забрендировать резиновые сапоги.

Делать «вау»

Есть клиенты, для которых нужно делать максимально сложно, иначе не удивить. Для компании «Гео-Проект», которая занимается проектированием дорог и транспортных коммуникаций, агентство AvroraStore должно было передать технологичность и вау-эффект в довольно стандартном наборе: повербанк, ежедневник, ручка, открытка. В дело пошла вся тяжелая артиллерия: флуоресцентная печать, 3D-подсветка, многослойный арт. В результате получилась очень сложносочиненная концепция, буквально напичканная технологиями. Сложность часто бывает именно со встраиванием объектов. В этом варианте использована концепция «день-ночь», ночная дорога (один из объектов «Гео-Проекта») подсвечивается на всех предметах и даже в крышке коробки.

Ксения Праводелова, маркетолог AvroraStore: Мы в принципе позиционируем себя как любители непростых задач. Просто отгружать подарки с логотипом не так интересно, а вот за полгода подумать над концепцией и сделать что-то невероятное, превосходя собственные силы и возможности, а иногда и законы гравитации — это да, про нас. Прямо сейчас на нашем производстве происходит та самая магия. Основная проблема агентств — NDA, иначе мы бы показывали намного больше кейсов. И мы очень благодарны заказчикам, которые разрешают.

Собирать слона

Мерч-компания vertcomm получила задачу создать для ЦФТ Team (команды Центра Финансовых Технологий) подарок в виде маскота — красного слона. Ребята не стали ограничивать себя в креативе и разработали конструктор. Пришлось создать модель и заказать 3D-печать деталей, слон дарился в разобранном виде с красочной инструкцией внутри. Маскота нужно было собирать самостоятельно, но молодые ИТ-специалисты определенно справились с такой задачей. И оценили.

Кристина Осадчая, руководитель маркетинга vertcomm: Транслировать свой бренд и необычно отражать его в мерче — для нас это полный мэтч с клиентом. Каждый Новый год мы замечаем все больше креативных идей со стороны компаний, повышается их открытость и доверие. Мы вместе проходим через сложные, но интересные этапы и доводим проекты до совершенно новых продуктов. Это как в сказке: чем дальше, тем чудесатее! Рынок серьезно трансформируется, и мы, как креативщики, особенно этому рады.

…и трансформатор

«Прагматика» в прошлом году сделала пять видов конструкторов в виде трансформаторов из фанеры для группы СВЭЛ. К делу подошли обстоятельно и создали 3D-модели трансформаторов, а затем сконструировали наборы для сборки с пошаговой инструкцией. Сейчас «фанерные трансформаторы» украшают кабинеты энергетиков по всей стране. Можно представить, как они их собирали. Запомнится точно надолго.

Виктория Пехтышева, исполнительный директор «Прагматики»:

Наш слоган: «Правильные подарки для бизнеса». И мы в каждом проекте ему следуем: основываемся на видении клиента, его истории и ценностях, разрабатываем подарки со смыслом. Очень любим создавать проекты с нуля из дерева, камня, кожи, керамики. Главное для нас, чтобы результат оказался правильным. А как мы его добьемся, уже другая история.

Не усложнять

Пожалуй, самый сложный вызов агентств — не усложнять каждый проект. «Сделайте подарок, которого ни у кого не было», — такое часто слышно от заказчиков. Но главное в подарке — это концепция. Например, у Admos вместо драконов были панды. Панда-дипломатия — инструмент китайской дипломатии, при котором правительство дарит живых больших панд иностранным государствам. Дарить краснокнижное животное в Admos не стали, но обыграли эту историю в Год Дракона, уйдя от тривиальности символа года и сохранив китайский флер. Подарок вызвал эмоции и запустил волну UGC, где получателям в игровой механике предлагалось выкладывать своих панд, придумывая им имена.

Марина Бычкова, директор по маркетингу Admos: Новогодний подарок клиентам начинаем обсуждать обычно в самом начале года. Устраиваем мозговые штурмы, и каждый раз держим мысль: «А если бы мне вручили такой подарок, какие бы были эмоции?». Задача подарка агентства — показать возможности креативного направления, т.к. после новогодних праздников часть клиентов приходит с запросом: «Нам нужно так же, как у вас».

Напоследок мы попросили у Oasis небольшую статистику, какие товарные группы больше всего покупают. Топ по закупкам выглядит так:

Посуда, включая термокружки и бутылки для воды: 18,5%.

Офисные аксессуары, блокноты и канцелярия: 17%.

Одежда, различные худи, панамы, футболки и прочий мерч: 12,5%.

Сумки, здесь считаются и шоперы в качестве упаковки: 10,5%.

Электроника и гаджеты: 10%.

Товары для отдыха, включая игры: 4,5%.

Какие подарки будут у бизнеса в этом году, скоро узнаем.