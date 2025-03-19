«Новое Радио» запустило диджитал адвент-календарь добрых дел

18 марта «Новое Радио» запустило уникальный диджитал-проект — адвент-календарь добрых дел в Telegram. Благодаря специально разработанному TMA (Telegram Mini App) каждый сможет на протяжении 20 дней дарить улыбки себе и окружающим, выполняя простые задания. Ведь помогать — просто, интересно и посильно каждому, а делать добро — одна из самых полезных привычек.

Ежедневно в приложении появляются новые задания, за выполнение которых пользователи получают «сердечки». Порадовать близкого человека неожиданным звонком, сделать комплимент прохожему или, например, покормить бездомного котика.

Чем больше хороших поступков, тем выше шансы стать победителем розыгрышей. Призы — эксклюзивные стикеры и эмодзи-паки, подписка Telegram Premium, а также стильный мерч «Нового Радио» — вручаются каждые несколько дней. А имена обладателей суперпризов в номинациях, среди которых «Главпомощник», «Добряк года», «Мастер добрых дел» и другие, вся страна узнает 10 апреля в прямом эфире премии «Новое Радио AWARDS 2025». Церемония объединит яркое шоу, вручение престижной музыкальной премии и благотворительный марафон в пользу подопечных «Фонда Хабенского».

Следить за своими достижениями можно в «топе добрых сердец», который обновляется в реальном времени. Кроме того, каждый добряк, зашедший в приложение, получит уникальный эмодзи-статус для своего профиля. Передать эстафету добра легко, для этого достаточно пригласить друга по своей уникальной ссылке и получить за это дополнительные «сердечки». А еще с 1 апреля прямо в приложении можно будет помочь подопечным «Фонда Хабенского» — детям и молодым взрослым с опухолями мозга, сделав пожертвование. Не забывать о добре помогут уведомления, которые напоминают о новых заданиях и поздравляют с маленькими победами, которые ждут участников марафона каждый день.

Полина Кузьмина, диджитал-директор «Европейской медиагруппы»: Telegram давно вышел за пределы просто мессенджера и в начале 2025-го занял место в топ-5 самых популярных интернет-ресурсов среди россиян старше 12 лет. Сейчас Telegram — это многофункциональная экосистема, где мини-приложения становятся основным инструментом для монетизации, пользовательской вовлеченности и дистрибуции сервисов. Это открывает бизнесу доступ к аудитории площадки без затрат на традиционный маркетинг, а пользователям — к удобным решениям «в один клик». Открытость к экспериментам, технологичность и актуальность — ценности, заложенные в ДНК «Нового Радио». Поэтому неудивительно, что мы одними из первых обратились к TMA — набирающему обороты тренду для бизнеса.

«Новое Радио» — № 1 в Telegram с 2023 года. В марте 2025-го страница радиостанции перешагнула отметку в 220 тыс. подписчиков. Канал — ключевой элемент экосистемы «Нового Радио», глубоко интегрированный в FM-вещание. Каждый слушатель может следить за эфиром в видеоформате благодаря круглосуточной трансляции из студии, принять участие в голосованиях, играх, акциях, стать обладателем ценных призов, задать в чате или комментариях к публикациям вопросы Калинину и Райтрауну в «1+1» или Эви в «Эвиленде» и при помощи иных механик повлиять на ход эфира. А теперь — еще и стать участником марафона добрых дел, получить крутые подарки и сделать мир лучше!

Подключиться к марафону добрых дел «Нового Радио» в Telegram можно по ссылке.