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21.04.2025 в 10:55

Мошенники регистрируют фальшивые аккаунты россиян и выманивают их личные данные

Эксперт МТС рассказал о новой схеме обмана, при которой злоумышленники получают доступ к банковским счетам жертв

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана, основанную на регистрации фальшивых аккаунтов с целью получения доступа к личной информации и финансовым данным жертв. Как рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук, злоумышленники совершенствуют методы социальной инженерии, чтобы выманить коды подтверждения и другие конфиденциальные данные.

По словам эксперта, первым этапом атаки становится тщательный сбор информации о потенциальной жертве. На основе собранной информации мошенники создают учетные записи на популярных онлайн-сервисах — от кафе до интернет-магазинов — где необходима верификация через СМС.

После отправки сервисом кода подтверждения на номер настоящего пользователя, мошенники звонят ему, представляясь сотрудниками службы безопасности. Они убеждают жертву, что произошла попытка взлома аккаунта, и просят сообщить полученный код якобы для защиты. Такое давление часто приводит к тому, что человек добровольно раскрывает данные.

Бийчук предупредил, что во время таких звонков злоумышленники могут просить не только СМС-коды, но и реквизиты банковских карт, логины, пароли или даже предлагать установить вредоносное ПО под видом защитного приложения.

Ранее кибермошенники придумали очередной способ обмана россиян: они рассылают фейковые письма об успешном входе в аккаунт на портале «Госуслуги» с нового устройства. Название сайта в послании написано с ошибкой — Gos uslugi.

МТС интернет-мошенники
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