Мошенники начали рассылать фейковые письма о входе в аккаунт на «Госуслугах»

Кибермошенники придумали новый способ обмана россиян: они рассылают фейковые письма об успешном входе в аккаунт на портале «Госуслуги» с нового устройства. Название сайта в послании написано с ошибкой — Gos uslugi. Об этом сообщает РИА Новости.

В послании пользователям рекомендуют проверить настройки безопасности, если они не заходили на «Госуслуги», и связаться со службой поддержки (поддельный номер указан в письме).

Минцифры ранее рассказало, что при подозрении на мошеннические действия пользователю закроют на трое суток доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах». Спустя 72 часа доступ вернут, если пользователю он понадобится раньше, он может прийти в МФЦ с паспортом и СНИЛС.

Также стало известно, что «Народный фронт» предложил блокировать аккаунты на «Госуслугах» при смене двух идентификаторов. Речь идет об одновременном изменении хотя бы двух параметров, например, телефона и пароля.