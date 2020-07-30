Новая реклама призвала россиян носить маски через стереотип о женщинах и шубах

В Telegram-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы» появилась реклама, которая призывает людей носить маски в период пандемии. В видео используется стереотипная идея о том, что каждая женщина мечтает о шубе в своем гардеробе.

Начинается видео с того, что герои — муж и жена — идут по торговому центру. У молодого человека в руках — несколько пакетов с покупками. Вдруг девушка замечает в витрине магазина шубу. Она замирает и восклицает: «Дорогой! Ты только посмотри!».

«Я всегда о такой мечтала… Хочу-хочу-хочу!», — продолжает героиня. На слова мужчины о том, что у нее уже «есть такая же», она говорит, что шуба, вообще-то, совсем другая, и спрашивает: «Ты что, не хочешь, чтобы твоя жена была самая красивая?».

Затем они оба уже оказываются у кассы, оплачивая покупку. «Некоторые вещи в мире остаются неизменными. Но мир меняется, и с новыми реалиями приходят новые ценности», — говорит закадровый голос. Девушка спрашивает, можно ли ей переодеться, но вместо шубы она примеряет новую маску.

Ролик завершается советом ходить в маске и приглашает на сайт мэрии Москвы.

Ранее в сети за сексизм и мизогинию раскритиковали рекламу с призывами голосовать за поправки к Конституции. В видео — семья: примерная дочка, озорной сын, мама, пытающаяся сделать уборку, и папа, отдыхающий на диване. Мать просит отца «сделать хоть что-нибудь», он соглашается и идет на голосование. Вернувшись, он просит супругу «сделать хоть что-нибудь полезное» и тоже посетить избирательный участок.