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18+
03.02.2025 в 18:10

Носки от «Слепой»: как ТВ-3 превратил примету в вирусный тренд

Суеверия и правильная маркетинговая стратегия помогли телеканалу собрать 13 миллионов просмотров

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ГПМ РТВ ООО | www.gpm-rtv.ru
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В 2024 году канал ТВ-3 поставил перед собой задачу усилить присутствие в диджитал-среде и создать вирусный контент без рекламных вложений. Основной вызов заключался в том, что ранее проект «Слепая» не использовался в SMM, а его потенциал в соцсетях оставался неизученным.

Реализация

Все началось с приметы ясновидящей Раисы: «Если мужчина цветные носки носит, то в жизни никогда ничего серьезного не сделает. Ни карьеры, ни отношений не построит». Эта фраза легла в основу вирусного контента. Видеофрагмент с приметой был опубликован в соцсетях ТВ-3 и стремительно набрал обороты:

  • 13 млн просмотров за неделю;
  • 270 тыс. пересылок;
  • сотни видеоответов под оригинальный звук.

СМИ и блогеры подхватили тренд: реакцию записали Антон Шастун, Гриша Дудник, Гоша Карцев, Алеко и многие другие. Оригинальный рилс продолжает набирать просмотры, а пользователи по сей день создают контент по мотивам приметы.

Запуск официального мерча

ТВ-3 закрепил успех, выпустив лимитированную серию «заговоренных» носков. В поддержку линейки был запущен конкурс совместно с телеграм-каналом «Культовые русские сериалы». Условия были следующими:

  • подписаться на каналы ТВ-3 и «Культовые русские сериалы»;
  • нажать кнопку «Хочу носки от Слепой».

Общий охват конкурса: 60 тыс. просмотров в Telegram.

Носки от «Слепой»: как ТВ-3 превратил примету в вирусный тренд Носки от «Слепой»: как ТВ-3 превратил примету в вирусный тренд Носки от «Слепой»: как ТВ-3 превратил примету в вирусный тренд Носки от «Слепой»: как ТВ-3 превратил примету в вирусный тренд

Результаты

«Слепая» стала главным диджитал-активом ТВ-3:

  • Королева рилсов: рекордсменка по миллионникам среди проектов, ТОП-1 рилс (13 млн просмотров);
  • Королева «Дзена»: ТОП-2 статьи за год (41,6 и 31,3 тыс. просмотров), +925 подписок;
  • Покровительница ОК: в ТОП-5 органично вирусных постов, 17 тыс. установок мини-аппа (ТОП-6 по лайкам).

Мы сделали вывод, что умелая работа с контентом способна превратить даже суеверие в успешную маркетинговую стратегию. ТВ-3 и дальше планирует развивать SMM-направление с акцентом на героев, которые способны вызывать эмоциональный отклик у аудитории.

Ирина Музалева, диджитал-директор ТВ-3:

Этот кейс показал, что аудитория готова вовлекаться в контент, если он вызывает эмоции и резонирует с культурными кодами. Мы не просто запустили тренд, а создали настоящую диджитал-волну, которая продолжает жить самостоятельно. Важно понимать, что современные пользователи соцсетей хотят не только смотреть видео, но и быть его частью. Взаимодействие с аудиторией через мемы, челленджи и UGC-контент дает эффект, который невозможно достичь обычной рекламой. Мы видим, как «Слепая» из просто телевизионного шоу превратилась в мощный SMM-инструмент, и будем дальше развивать это направление.

ТВ 3
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