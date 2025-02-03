Носки от «Слепой»: как ТВ-3 превратил примету в вирусный тренд

В 2024 году канал ТВ-3 поставил перед собой задачу усилить присутствие в диджитал-среде и создать вирусный контент без рекламных вложений. Основной вызов заключался в том, что ранее проект «Слепая» не использовался в SMM, а его потенциал в соцсетях оставался неизученным.

Реализация

Все началось с приметы ясновидящей Раисы: «Если мужчина цветные носки носит, то в жизни никогда ничего серьезного не сделает. Ни карьеры, ни отношений не построит». Эта фраза легла в основу вирусного контента. Видеофрагмент с приметой был опубликован в соцсетях ТВ-3 и стремительно набрал обороты:

13 млн просмотров за неделю;

270 тыс. пересылок;

сотни видеоответов под оригинальный звук.

СМИ и блогеры подхватили тренд: реакцию записали Антон Шастун, Гриша Дудник, Гоша Карцев, Алеко и многие другие. Оригинальный рилс продолжает набирать просмотры, а пользователи по сей день создают контент по мотивам приметы.

Запуск официального мерча

ТВ-3 закрепил успех, выпустив лимитированную серию «заговоренных» носков. В поддержку линейки был запущен конкурс совместно с телеграм-каналом «Культовые русские сериалы». Условия были следующими:

подписаться на каналы ТВ-3 и «Культовые русские сериалы»;

нажать кнопку «Хочу носки от Слепой».

Общий охват конкурса: 60 тыс. просмотров в Telegram.

Результаты

«Слепая» стала главным диджитал-активом ТВ-3:

Королева рилсов: рекордсменка по миллионникам среди проектов, ТОП-1 рилс (13 млн просмотров);

рекордсменка по миллионникам среди проектов, ТОП-1 рилс (13 млн просмотров); Королева «Дзена»: ТОП-2 статьи за год (41,6 и 31,3 тыс. просмотров), +925 подписок;

ТОП-2 статьи за год (41,6 и 31,3 тыс. просмотров), +925 подписок; Покровительница ОК: в ТОП-5 органично вирусных постов, 17 тыс. установок мини-аппа (ТОП-6 по лайкам).

Мы сделали вывод, что умелая работа с контентом способна превратить даже суеверие в успешную маркетинговую стратегию. ТВ-3 и дальше планирует развивать SMM-направление с акцентом на героев, которые способны вызывать эмоциональный отклик у аудитории.