Норвежский McDonald's «выбросил» упаковку в защиту окружающей среды

Пока в России пользователи пытаются смириться с закрытием сети ресторанов McDonald's, а бизнес адаптируется к новым возможностям в связи с этим, в Норвегии бренд совместно с агентством Nord DDB запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

Креаторы показали обратную сторону заказов фастфуда на вынос — пожалуй, каждый видел на улицах своих городов упаковку McDonald's, которая была выброшена в непредназначенном для этого месте.

Так McDonald's в Норвегии выразил свою ответственность за мусорный коллапс в стране. Мрачные кадры с уродливой упаковкой бренда, снятые в Осло, показывают заброшенные реликвии — то, что осталось от пакетов от картофеля фри и любимых гамбургеров.

Кроме того, McDonald's разместил баннеры рядом с мусорными баками — золотые арки из логотипа бренда указывают на место утилизации использованной обёртки.

Ранее неприглядный внешний вид своей продукции в коммуникациях успешно реализовал Burger King — его бургер с плесенью получил Гран-при категории Outdoor на фестивале Cannes Lions 2021.