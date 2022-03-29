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18+
29.03.2022 в 14:00

Норвежский McDonald's «выбросил» упаковку в защиту окружающей среды

Арки логотипа бренда указали на место экологичной утилизации обёртки фастфуда

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Пока в России пользователи пытаются смириться с закрытием сети ресторанов McDonald's, а бизнес адаптируется к новым возможностям в связи с этим, в Норвегии бренд совместно с агентством Nord DDB запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

Креаторы показали обратную сторону заказов фастфуда на вынос — пожалуй, каждый видел на улицах своих городов упаковку McDonald's, которая была выброшена в непредназначенном для этого месте.

Источник: Nord DDB Источник: Nord DDB

Так McDonald's в Норвегии выразил свою ответственность за мусорный коллапс в стране. Мрачные кадры с уродливой упаковкой бренда, снятые в Осло, показывают заброшенные реликвии — то, что осталось от пакетов от картофеля фри и любимых гамбургеров.

Кроме того, McDonald's разместил баннеры рядом с мусорными баками — золотые арки из логотипа бренда указывают на место утилизации использованной обёртки.

Источник: Nord DDB

Ранее неприглядный внешний вид своей продукции в коммуникациях успешно реализовал Burger King — его бургер с плесенью получил Гран-при категории Outdoor на фестивале Cannes Lions 2021.

McDonald's
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